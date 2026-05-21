Mohammed Shami: मोहम्मद शमीला कोर्टाकडून मोठा दिलासा! पत्नी हसीन जहाँने लावलेल्या 'त्या' गंभीर आरोपातून अखेर मुक्तता

Court Gives Relief To Mohammed Shami: भारताचा स्टार वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीला(Mohammed Shami) कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अलीपूर कोर्टाने त्याची पत्नी हसीन जहाँने लावलेल्या आरोपांमधून त्याची निर्दोष मुक्तता केली आहे..शमीची पत्नी हसीन जहाँ हिने आरोप केला होता की, शमीने घरखर्चासाठी दिलेला १ लाख रुपयांचा चेक बाऊन्स झाला होता. हे प्रकरण गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित होतं. मात्र अलीपूर न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निकालात शमीची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली..या प्रकरणात आदेश देताना न्यायमूर्ती अजय कुमार मुखर्जी म्हणाले की, जोपर्यंत पती-पत्नीमधील वाद कोर्टातून पूर्णपणे निकाली लागत नाही, तोपर्यंत पत्नी आणि मुलीला आर्थिक अडचण येऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शमी सध्या पत्नी आणि मुलीच्या पालनपोषणासाठी दरमहा ४ लाख रुपये देतो. यामध्ये पत्नीला २.५ लाख रुपये आणि मुलीला १.५ लाख रुपये दिले जातात..काय म्हणाला मोहम्मद शमी?न्यायालयाच्या निकालानंतर मोहम्मद शमी म्हणाला की, "निकाल माझ्या बाजूने लागेल याचा मला विश्वास होता. मला द्यायचा असलेला प्रत्येक रुपया मी भरलेला आहे. मैदानात असो किंवा मैदानाबाहेर, मी प्रत्येक परिस्थिती माझ्या क्षमतेनुसार चांगल्या प्रकारे हाताळण्याचा प्रयत्न करतो.".शमीच्या पत्नीने त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध अनेक तक्रारी दाखल केल्या होत्या. यामध्ये आर्थिक सहाय्य आणि पोटगीसंबंधित आरोपांचाही समावेश होता. सध्या कोलकाता न्यायालयाच्या आदेशानुसार शमी पत्नी आणि मुलीला दरमहा ४ लाख रुपये देत आहे. मात्र हसीन जहाँने नंतर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि घरखर्च भागवण्यासाठी ही रक्कम पुरेशी नसल्याचं म्हटलं. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, "आई आणि मुलीचा खर्च भागवण्यासाठी दरमहा ४ लाख रुपये अपुरे आहेत का?".आयपीएल २०२६ मध्ये मोहम्मद शमीवेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी आयपीएल २०२६ मध्ये लखनौ सुपर जायंट्सकडून खेळत आहे. त्याने आतापर्यंत १२ सामन्यांत १० विकेट्स घेतल्या आहेत. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ९ धावांत २ विकेट्स ही त्याची सर्वोत्तम गोलंदाजी ठरली आहे.