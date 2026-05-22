CSK: चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2026 च्या प्ले ऑफमध्ये का नाही पोहोचली? दिग्गज खेळाडूने सांगितली ४ मोठ कारणं

CSK IPL 2026 PLAYOFF EXIT 4 REASONS: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ चे काही दिवस बाकी राहिले आहेत आणि आता प्लेऑफची रंगत आणखीच वाढली आहे. हा हंगाम अनेक संघांसाठी चांगला ठरला असला तरी ५ वेळा चॅम्पियन ठरलेल्या चेन्नई सुपर(CSK) किंग्ससाठी मात्र हा हंगाम निराशाजनक ठरला. गुरुवारी झालेल्या गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या(GT) सामन्यात चेन्नईला पराभवाचा सामना करावा लागला आणि त्यासोबतच संघ प्लेऑफच्या शर्यतीतूनही बाहेर पडला. चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफमध्ये का पोहोचू शकला नाही, याची ४ मोठी कारणे आता समोर आली आहेत. भारताचा माजी खेळाडू आणि प्रसिद्ध समालोचक आकाश चोप्रा (Aakash Chopra) याने आपल्या व्हिडिओमध्ये चेन्नईच्या अपयशाची ४ प्रमुख कारणे सांगितली आहेत..१) दुखापतींनी संघाला घेरलेहंगाम सुरू होण्यापूर्वीच चेन्नईला दुखापतींचा मोठा फटका बसला. सुरुवातीलाच अशी माहिती समोर आली होती की MS Dhoni पोटरीच्या दुखापतीमुळे सुरुवातीचे दोन आठवडे खेळणार नाही. मात्र चेन्नईचे सर्व साखळी सामने संपले तरी धोनी मैदानात उतरला नाही.त्याचबरोबर युवा फलंदाज आयुष म्हात्रे चांगल्या फॉर्ममध्ये असताना दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर गेला. त्यामुळे फलंदाजी विभागाला मोठा धक्का बसला. जिमी ओव्हरटन, खलील अहमद, नॅथन एलिस आणि रामकृष्ण घोष यांसारखे खेळाडूही दुखापतींमुळे संघाबाहेर गेले..२) ऋतुराज गायकवाडचा खराब फॉर्मचेन्नईचा कर्णधार Ruturaj Gaikwad याच्यासाठी हा हंगाम अत्यंत खराब ठरला. त्याची फलंदाजी अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. आयुष म्हात्रे चांगल्या फॉर्ममध्ये असतानाही ऋतुराजने स्वतः सलामीला येण्याचा निर्णय घेतला. मात्र पॉवरप्लेमध्ये तो प्रभाव टाकू शकला नाही. या हंगामात त्याने केवळ १८२ धावा केल्या असून त्यात फक्त एक अर्धशतक आहे..३) मेगा ऑक्शनमधील रणनीती फसलीचेन्नईकडून मेगा ऑक्शनमध्ये काही चुकीचे निर्णय घेतले गेले. संघाने विदेशी खेळाडूंना घेतले, पण त्यांचा योग्य वापर केला नाही. डेवॉल्ड ब्रेविसला कधी संधी दिली, तर कधी मॅथ्यू शॉर्टला खेळवले. दोघेही अपयशी ठरल्यानंतरही जेक फ्रेझर-मॅकगर्कसारख्या आक्रमक फलंदाजाला संधी देण्यात आली नाही. आकाश चोप्राच्या मते, ही चेन्नईची सर्वात मोठी रणनीतीची चूक ठरली..४) मिडल ऑर्डर पूर्णपणे फेलचेन्नईच्या मिडल ऑर्डरने या हंगामात अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी केली नाही. Shivam Dube प्रभाव टाकू शकला नाही. गोलंदाजांनी त्याच्याविरुद्ध चांगली रणनीती आखली आणि तो वारंवार अडचणीत सापडला. डेवॉल्ड ब्रेविसलाही सातत्यपूर्ण खेळी करता आली नाही. त्यामुळे चेन्नईची मधली फळी पूर्णपणे कोसळली आणि संघाला त्याचा मोठा फटका बसला.या चार मोठ्या कारणांमुळे चेन्नई सुपर किंग्सला आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवता आले नाही.