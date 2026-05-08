दिल्लीसमोर वरुण-सुनीलचा चक्रव्यूह; कोलकता नाइट रायडर्सविरुद्धचा सामना दोघांसाठी महत्त्वाचा, पहा कशी असेल Playing 11

नवी दिल्ली : घरच्या मैदानावरील खेळपट्ट्या दिल्ली कॅपिटल्स संघासाठी अडचणीत आणणाऱ्या ठरत आहेत. त्यातच आज कोलकताविरुद्ध होणाऱ्या आयपीएल सामन्यात सुनील नारायण आणि वरुण चक्रवर्तीचा सामना करावा लागणार आहे..अक्षर पटेलच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या दिल्ली संघाने यंदा चांगली सुरुवात केली होती, परंतु दोन विजयांनंतर दोन पराभव, एक विजय त्यानंतर सलग तीन पराभव पुन्हा एक विजय आणि पराभव असे चढउतार त्यांचे १० सामन्यांत झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या खात्यात केवळ आठच गुण आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचे आव्हान कायम आहे, परंतु त्यासाठी उर्वरित चारही सामने जिंकावे लागणार आहेत..IPL 2026: घरच्या मैदानावर हैदराबादला अधिक संधी; सातत्याचा अभाव असलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध आज सामना, कशी असेल Playing XI.कोलकता संघाचीही परिस्थिती जवळपास तशीच आहे. नऊ सामन्यांतून केवळ तीनच विजय त्यांच्या खात्यात आहेत, पण उद्याच्या सामन्यासह त्यांचे पाच सामने शिल्लक आहेत. या पाचही लढती जिंकल्या, तर त्यांनाही प्लेऑफच्या आशा बाळगता येतील, परंतु यासाठी उद्याची लढत महत्त्वाची आहे.आजची ही लढत अरुण जेटली स्टेडियमच्या खेळपट्टीच्या स्वरूपावर अवलंबून असेल. या सामन्यासाठी सहाव्या क्रमांकाची खेळपट्टी निवडण्यात आली आहे. या खेळपट्टीवर दिल्लीने २६४ धावांचा डोंगर उभा केला होता, तरीही पंजाबविरुद्ध त्यांना विजय मिळाला नव्हता. फलंदाजीस उपयुक्त अशी खेळपट्टी निवडण्याचे कारण म्हणजे गेल्या सामन्यात दुसऱ्या खेळपट्टीवर बंगळूरविरुद्ध त्यांची नऊ बाद आठ अशी अवस्था झाली होती..दिल्लीचे फलंदाज घरच्या मैदानावरील सामन्यांत गुजरातच्या राशीद खान, चेन्नई संघातील नूर अहमद आणि अकिल होसैन या फिरकी गोलंदाजांसमोर अडचणीत आले होते. उद्याच्या सामन्यात प्रतिस्पर्धी असलेले सुनील नारायणची इकॉनोमी ६.८० आणि वरुण चक्रवर्तीची इकॉनोमी ८.८८ अशी आहे. दिल्ली संघातील पाथून निसांका, समीर रिझवी आणि करुण नायर या फलंदाजांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे..एकीकडे दिल्लीच्या होम ग्राउंडवर प्रतिस्पर्धी संघातील फिरकी गोलंदाज वर्चस्व गाजवत असताना दिल्लीचा हुकमी फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादव मात्र अपयशी ठरत आहे. त्याला १० सामन्यांत १०.३६ च्या इकॉनॉमीने सातच विकेट मिळवता आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत दिल्ली संघ व्यवस्थापनाला प्लॅन बी तयार ठेवावा लागणार आहे. दिल्ली संघाचे मुख्य प्रशिक्षक हेमांग बदानी यांनी गेल्या सामन्यात झालेल्या पराभवानंतर कुलदीपवर स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे उद्याच्या सामन्यात कुलदीपला वगळले जाते का किंवा त्याच्या गोलंदाजीत सुधारणा होते का, याची उत्सुकता असेल. दिल्ली संघात मिचेल स्टार्क आणि लुंगी एन्गिडी असे नावाजलेले वेगवान गोलंदाज आहेत. त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत..RCB vs DC: फॉर्ममध्ये असलेल्या बंगळुरूविरुद्ध अक्षर पटेलने जिंकला टॉस! बर्थडे बॉय केएल राहुलकडे असणार लक्ष; पाहा Playing XI.दिल्लीसाठी त्यामध्येही आशेचा किरण ठरू शकेल ती कोलकता संघाची अपयशी ठरत असलेली फलंदाजी. कर्णधार अजिंक्य रहाणे (२०५ धावा स्ट्राइक रेट १३१) अंगक्रिश रघुवंशी (२६८ धावा स्ट्राइक रेट १३७) यांना संधीचा फायदा घेता आलेला नाही. रिंकू सिंग मात्र संघाचा तारणहार ठरत आहे. त्याने १४५.३९ च्या स्ट्राइक रेटने २४५ धावा फटकावलेल्या आहेत..दिल्ली संघाची फलंदाजी प्रामुख्याने के. एल. राहुलवर अवलंबून आहे. अभिषेक शर्मा किंवा वैवभ सूर्यवंशी यांच्याएवढी चमकदार फटकेबाजी राहुल करत नसला तरी त्याने १८० पेक्षा अधिक स्ट्राइक रेटने ४४५ धावा केल्या आहेत, पण ज्या सामन्यात तो अपयशी ठरला, त्या वेळी दिल्ली संघाच्या फलंदाजीवर दडपण आले आहे..निसांकावर विश्वास तर मिलर दुर्लक्षितपाथून निसांका अपयशी ठरूनही दिल्ली संघ व्यवस्थापन त्याच्यावर विश्वास दाखवत आहे आणि मॅच विनिंग क्षमता असलेल्या डेव्हिड मिलरला दुर्लक्षित करत आहे. आता जीव कंठाशी येत असताना त्यांना विचारपूर्वक संघ निवड करावी लागणार आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हनकोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कॅमरन ग्रीन, रोवमन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा/फिन ॲलन. दिल्ली कॅपिटल्स (DC) केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, करुण नायर, ट्रिस्टन स्टब्स, नीतीश राणा, अक्षर पटेल (कर्णधार), आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन/समीर रिझवी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.