IPL 2026 फायनलनंतर मोठी घटना! गुजरात टायटन्सच्या बसला आग, वाचा नेमकं काय घडलं?

GT Bus Fire Incident After the Match in Ahmedabad: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) 2026 चा रविवारी अंतिम सामना खेळला गेला. हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये खेळला गेला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू(RCB) संघाने सलग दोन वेळा जेतेपद पटकावले..या सामन्यात गुजरात संघाला पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला. सामन्यानंतर गुजरातच्या खेळाडूंना आणखी एका प्रसंगाला सामोरे जावे लागले. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील गुजरात टायटन्स संघासाठी रविवारची रात्र फारशी चांगली ठरली नाही. सामन्यात त्यांचे फलंदाज अपयशी ठरले आणि त्यांनी प्रथम फलंदाजी करताना केवळ 155 धावा केल्या. या लक्ष्याचा पाठलाग रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने सहज पार केला. विराटच्या नाबाद 75 धावांच्या मदतीने बंगळुरू संघाने सलग 2 वेळा ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले..RCB विरुद्ध घरच्या मैदानात फायनल! गुजरातचा प्लॅन काय, कसा खेळणार संघ? शुभमन गिलने केला खुलासा.सामन्यात गुजरातला पराभवाला सामोरे तर जावे लागले, परंतु त्यांच्यासाठी आणखी एक वाईट प्रसंग घडला. झालं असं की जेव्हा फायनल सामना संपवून गुजरातचे खेळाडू बसने हॉटेलकडे परतत असताना गुजरात टायटन्सच्या बसला शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याची घटना समोर आली आहे..बसमध्ये धुराच धूरमाहितीनुसार बसमधील इलेक्ट्रिकल बिघाड झाला होता त्यामुळे अचानक बसमध्ये शॉर्ट सर्किट झालं आणि पाहता पाहता बसला आग लागली. बसला आग लागल्यामुळे त्यामध्ये धुराच धूर दिसत होता. बसच्या चालकाने हे सगळं पाहून बस तात्काळ रस्त्याच्या कडेला थांबवली. एवढं सगळं होऊन देखील सुदैवाने सर्व खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला कोणतीही इजा झाली नाही. सर्व खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ सुरक्षित आहेत. व्यवस्थापनाच्या प्रसंगावधानाने सर्व खेळाडूंना तातडीने बसच्या बाहेर काढण्यात आले. दुसऱ्या बसची व्यवस्था होईपर्यंत काही वेळ खेळाडूंना रस्त्याच्या कडेलाच थांबावं लागलं..तातडीने दुसऱ्या बसची सोय करण्यात आली आणि खेळाडूंना हॉटेलकडे रवाना करण्यात आले. काही दिवसांपासून गुजरात टायटन्सचे दिवस खूपच खडतर होते. अंतिम सामन्यापूर्वी खराब हवामानामुळे त्यांच्या अहमदाबादमधील आगमनास विलंब झाला. मुसळधार पावसामुळे गुजरातच्या चार्टर्ड विमानाला जवळपास तीन तासांचा विलंब झाला आणि अखेरीस संघ शनिवारी रात्री उशिरा अहमदाबादला पोहोचला..IPL 2026 फायनलच्या २४ तासांपूर्वीच गुजरात टायटन्स संघ अडचणीत सापडला! अहमदाबादला पोहोचण्यास उशीर होणार; चिंता वाढली.या विलंबामुळे शुभमन गिल आणि रजत पाटीदार यांचे कर्णधारांचे फोटोशूट देखील पुढे ढकलण्यात आले होते. या सगळ्या घटनेनंतर आता बसला आग लागल्याची घटना घडली, परंतु खेळाडू पूर्णपणे सुरक्षित आहेत हीच चांगली बाब आहे.