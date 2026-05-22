Hardik Pandya: सुमार क्षेत्ररक्षणाचा फटका, हार्दिक पंड्या; कोलकताविरुद्धच्या पराभवानंतर मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधाराची कबुली

कोलकता : कोलकता नाईट रायडर्सविरुद्धच्या आयपीएल लढतीत मुंबई इंडियन्सला पराभवाचा सामना करावा लागला. या पराभवानंतर मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पंड्या याने सुमार क्षेत्ररक्षणाचा फटका बसला असल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त केले. यंदाच्या आयपीएल मोसमात आमच्याकडून क्षेत्ररक्षणात चुका झाल्या. अनेक झेल सोडण्यात आले. ही बाब लपवण्यासारखी नाही. झेल सोडल्यानंतर सामन्याला कलाटणी मिळू शकते. झेल सोडल्यानंतर संघ बॅकफूटवर फेकला जातो. या मोसमात आमच्याकडून क्षेत्ररक्षणात वारंवार चुका करण्यात येत होत्या. याचा विपरीत परिणामही मैदानात दिसून आला..मुंबईच्या संघाने आयपीएलच्या यंदाच्या मोसमात आतापर्यंत १३ सामन्यांमधून फक्त चारच सामन्यांमध्ये विजय मिळवता आले आहेत. त्यांना नऊ सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. मुंबईचे या स्पर्धेतील आव्हान आधीच संपुष्टात आले आहे. हार्दिक पंड्याने कोलकताविरुद्धच्या पराभवानंतर आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की, या लढतीत पॉवरप्लेमध्ये आमचे बहुतांश महत्त्वाचे फलंदाज बाद झाले. तिलक वर्मा व मी फलंदाजी करीत असताना धावा होत होत्या. आणखी काही काळ खेळपट्टीवर उभे राहिलो असतो, तर धावांमध्ये भर पडली असती. एकूण आम्ही आणखी २० धावा करायला हव्या होत्या..Mahela Jayawardene: हा पराभव विश्लेषणाच्या पलीकडे! जयवर्धने संतप्त; मुंबईची दयनीय अवस्था उघड.हार्दिक पंड्याला दंडकोलकताविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान एका निराशाजनक स्पेलदरम्यान विकेटवरील बेल्स जबरदस्तीने पाडल्याबद्दल हार्दिक पंड्याला क्रिकेटच्या साधनांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी त्याच्या सामना शुल्काच्या १० टक्के दंड आकारण्यात आला असून, एक डिमेरिट पॉइंट देण्यात आला आहे...खेळपट्टीची स्तुतीहार्दिक पंड्या याने याप्रसंगी ईडन गार्डन स्टेडियमच्या खेळपट्टीची स्तुती केली. तो म्हणाला की, आयपीएलमधील लढतींसाठी बहुतांश खेळपट्ट्या या फलंदाजांसाठी पोषक अशाच बनवल्या जातात. अशा खेळपट्ट्यांवर गोलंदाज निष्प्रभ ठरतात, पण ईडन गार्डन स्टेडियमच्या खेळपट्टीवर गोलंदाज प्रभावी ठरत होते. त्यामुळे फलंदाजांना धावा करण्यासाठी मेहनत करावी लागत होती. अशा प्रकारच्या खेळपट्ट्यांवर खेळायला आवडते.."२७ कोटींचा दबाव नाही, तर..." रिषभ पंतच्या खराब फॉर्मवर कोच जस्टीन लँगर यांचं मोठं विधान; म्हणाले कॅप्टन केल अन्...वेस्ट इंडीजसारखी खेळपट्टीकोलकता संघातील फलंदाज रोवमन पॉवेल याने ईडन गार्डनच्या खेळपट्टीबाबत आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की, आयपीएलमध्ये फलंदाजांना पोषक अशी खेळपट्टी तयार करण्यात येते, पण ईडन गार्डनची खेळपट्टी ही वेस्ट इंडीजमधील खेळपट्टीप्रमाणे होती. त्यामुळे माझ्यासाठी येथे धावा करणे थोडेसे सोपे गेले. कोलकता संघाच्या विजयात हातभार लावता आल्याचे समाधान आहे. आता अखेरच्या लढतीत विजय मिळवण्याचा प्रयत्न असणार आहे. आम्ही सध्या प्लेऑफ पात्रतेकडे लक्ष देत नाही. अखेरच्या लढतीत छान खेळ करण्याचे आमचे लक्ष असणार आहे..