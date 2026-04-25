IPL 2026 : मुंबई इंडियन्स कर्णधारपदावरून हार्दिक पांड्याची हकालपट्टी केव्हा करणार? दिग्गज खेळाडूचा थेट सवाल

Mumbai Indians leadership change discussion IPL 2026: मुंबई इंडियन्सची इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील वाटचाल डळमळीत झाली आहे. सात सामन्यांत मुंबईला पाच पराभवाचां सामना करावा लागला आहे आणि ते गुणतालिकेत आठव्या क्रमांकावर आहेत. वानखेडे स्टेडियमवर गुरुवारी त्याना चेन्नई सुपर किंग्सकडून १०३ धावांनी हार पत्करावी लागली. आयपीएल इतिहासातील हा त्यांचा सर्वात मोठा पराभव ठरला. MI च्या पराभवामुळे पुन्हा एकदा हार्दिक पांड्याच्या ( Hardik Pandya) नेतृत्व कौशल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत..गुजरात टायटन्सचे नेतृत्व करताना पहिल्याच पर्वात ( २०२२) आयपीएल जेतेपद पटकावून दिल्यानंतर हार्दिकची हवा झाली होती. त्यामुळेच मुंबईने त्याला पुन्हा आपल्या ताफ्यात घेतले आणि रोहित शर्माला हटवून थेट कर्णधार बनवले. २०२४ मध्ये मुंबई इन्डियन्सने पहिल्यांदा हार्दिक पंड्याला कर्णधारपद दिले, हा हंगामा'त्याच्यासाठी कर्णधार म्हणून पहिला हंगाम होता. रोहितला हटवून हार्दिकला कर्णधार केल्यामुळे मुंबई इंडियायन्स वर भरपूर टीका झाल्या..IPL 2026: मुंबई इंडियन्सचं काय चुकतंय? RCB विरूद्धच्या पराभवानंतर हार्दिक पांड्याने स्पष्टच सांगितलं.२०२४ च्या हंगामात संघाचं प्रदर्शन फारसं चांगलं नव्हतं, ते गुणतालिकेत सगळ्यात शेवटी राहिले होते. त्याचबरोबर २०२५ च्या हंगामात देखील हार्दिक पंड्या कर्णधार म्हणून मैदानात उतरला. या हंगामात संघाचं प्रदर्शन सुधारलं आणि ते प्लेऑफपर्यंत पोहोचले होते, ते चौथ्या स्थानावर राहिले..वर्तमान हंगामात मुंबईचं प्रदर्शन फार काही चांगलं ठरत नाहीये. मागच्या सामन्यात मुंबईला १०३ धावांनी चेन्नईकडून पराभव स्वीकारावा लागला. या हंगामात आतापर्यंत मुंबईने ७ सामने खेळले असून, त्यात त्यांना २ सामन्यांत विजय मिळाला आहे आणि ५ सामने त्यांनी गमावले आहेत. गुणतालिकेत ४ गुणांसह ते ८ व्या स्थानावर आहेत..मागच्या सामन्याच्या पराभवानंतर पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू कामरान अकमलने हार्दिक पांड्यावर मोठं भाष्य केलं आहे. तो म्हणाला की मुंबईने त्याला कर्णधारपदावरून हटवलं पाहिजे. अकमल पुढे म्हणाला की हार्दिक पंड्या हा एक सर्वोत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडूंपैकी एक आहे, आणि त्याला कर्णधारपदावरून हटवल्यास त्याच्यावरचा भार कमी होईल. अकमलने मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधारपदासाठी सूर्यकुमार यादवचं नाव सुचवलं आहे..अकमल म्हणाला, "मुंबई हार्दिकला कर्णधारपदावरून का हटवत नाही हे मला समजत नाही, कारण संघ गुणतालिकेत तळाशी आहे. मला असं वाटतं की हार्दिक पांड्याने आता फक्त एक खेळाडू म्हणून खेळावं." असं तो बासित अलीसोबतच्या एका यूट्यूब शोमध्ये म्हणाला..पुढे तो म्हणाला, "मुंबई इंडियन्सची कामगिरी बघा आणि हार्दिक पांड्याची कामगिरी बघा. तो एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे. त्याच्यावरचा कर्णधारपदाचा भार कमी झाला तर त्याची फलंदाजी आणि गोलंदाजी आणखी सुधारेल.".Mumbai Indians Need This 3 Changes: कर्णधार बदला, दोन खेळाडूंना बाहेरचा रस्ता अन्... ७ सामने राहिलेत, लवकर पाऊल उचला....या वर्षी मुंबई इंडियन्सचा संघ चांगली कामगिरी करू शकलेला नाही. काही सामन्यांत फलंदाज चांगली कामगिरी करतात तर गोलंदाज निराश करतात, आणि जेव्हा गोलंदाजी चांगली असते तेव्हा फलंदाजी साथ देत नाही. मुंबई इंडियन्स या हंगामात एकसंघ म्हणून अपयशी ठरत आहे. नुकत्याच झालेल्या चेन्नईविरुद्धच्या सामन्यात २०८ धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं होतं आणि ते पूर्ण करण्यासारखं होतं, कारण मुंबईच्या मैदानावर २३० धावांचं लक्ष्यही गाठलं जातं. पण मुंबईला फक्त १०४ धावांपर्यंतच मजल मारता आली. जर मुंबई इंडियन्सला अजूनही प्लेऑफमध्ये पोहोचायचं असेल, तर त्यांना उरलेले सर्व सामने जिंकावे लागतील.