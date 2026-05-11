Hardik Pandya: धक्का की अफवा? हार्दिक पांड्याने खरंच मुंबई इंडियन्सला ‘अनफॉलो’ केलं का? सत्य आलं समोर!

Hardik Pandya Unfollowed Mumbai Indians: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)२०२६ चा हंगाम सुरू आहे. हंगामाचे आता काहीच आठवडे शिल्लक राहिले आहेत. हा हंगाम पाच वेळचा विजेता संघ मुंबई इंडियन्ससाठी(Mumbai Indians) फारसा चांगला ठरला नाही. या हंगामात त्यांनी आतापर्यंत ११ सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये केवळ ३ सामन्यांत मुंबईने विजय मिळवला आहे, तर ८ सामन्यांत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. या खराब कामगिरीमुळे ते आता अधिकृतरित्या प्ले-ऑफमधून बाहेर झाले आहेत..काल मुंबई आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यामध्ये सामना झाला. या सामन्यात हार्दिक पांड्या मैदानात उतरला नाही. मागच्या सामन्यातदेखील तो अनुपस्थित होता. त्याच्या पाठीला दुखापत झाली होती, त्यामुळे तो सामना खेळू शकला नाही. त्याच्या अनुपस्थितीत सूर्यकुमार यादवने संघाचं कर्णधारपद सांभाळलं होतं. परंतु आता हार्दिक पांड्याने मुंबई इंडियन्सला अनफॉलो केल्याची एक अफवा समोर आली आहे..IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या अडचणीत वाढ! फॉर्मात असलेल्या खेळाडूची स्पर्धेतून माघार, फ्रँचायझीने त्याच्या जागी कुणाला घेतले पाहा.... हार्दिक पांड्याने मुंबई इंडियन्सला अनफॉलो केल?हार्दिक पांड्याने मुंबई इंडियन्सला अनफॉलो केल्याची बातमी सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. असं देखील म्हटलं गेलं की मुंबई इंडियन्ससोबतचे सगळे सहकार्याचे पोस्टसुद्धा हार्दिकने हटवले आहेत आणि त्यामुळे मुंबईच्या चाहत्यांनी यावर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. परंतु ही बातमी आता खोटी ठरली आहे, कारण हार्दिक पांड्या अजूनही सोशल मीडियावर फ्रँचायझीला फॉलो करत आहे..या अफवा जेव्हा व्हायरल झाल्या तेव्हा असं म्हटलं जात होतं की त्याने काही वेळासाठी मुंबई इंडियन्सला अनफॉलो केलं होतं आणि नंतर या बातमीने सोशल मीडियावर लक्ष वेधून घेतलं. परंतु आता हार्दिक पांड्याने पुन्हा मुंबई इंडियन्सला फॉलो केल्याचं म्हटलं जात आहे..IPL 2026: मुंबई इंडियन्सला प्लेऑफमधून बाहेर पडण्यासोबतच झालं कोटींचं नुकसान; जाणून घ्या कसं.मुंबई इंडियन्सने २०२४ मध्ये रोहित शर्माच्या जागी हार्दिक पांड्याला कर्णधार म्णून संघात घेतलं होतं. परंतु कर्णधार झाल्यानंतर मुंबईचा खेळ फारसा चांगला ठरला नाही. या हंगामातदेखील मुंबई इंडियन्सची कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे आणि १९ व्या हंगामात मुंबई इंडियन्स ही लखनौ सुपर जायंट्सनंतर प्ले-ऑफमधून बाहेर पडणारी दुसरी संघ ठरली आहे.