हार्दिक पांड्या खेळणार की नाही? मुंबई इंडियन्स म्हणते...

HARDIK PANDYA MISSES THE MATCH BACK INJURY: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ चा ४७ वा सामना सोमवारी मुंबई आणि लखनौ यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा नियमित कर्णधार हार्दिक पंड्या मैदानात उतरला नाही. या बाबत अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. वानखेडेवर नाणेफेकीच्या वेळी मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार म्हणून मैदानात उतरला तो सूर्यकुमार यादव. सूर्याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. रोहित शर्मा देखील या सामन्यात ५ सामन्यांनंतर मैदानात परतला. या सामन्यात हार्दिक पंड्या का खेळला नाही हे देखील मुंबई इंडियन्सने स्पष्ट केलं आहे..या हंगामात हार्दिक पंड्याची कामगिरी फारशी चांगली ठरली नाही. त्याने २० च्या सरासरीने १४६ धावा केल्या आहेत आणि केवळ ४ विकेट्स घेतल्या आहेत. परंतु सोमवारी झालेल्या सामन्यात जेव्हा सूर्यकुमार यादव टॉससाठी उतरला, तेव्हा त्याला विचारण्यात आलं की हार्दिक पंड्या का खेळत नाही. त्याने सांगितलं की त्याच्या पाठीच्या स्नायूंच्या आकुंचनामुळे तो आजच्या सामन्याला मुकणार आहे. या सामन्यात हार्दिकच्या अनुपस्थितीत मुंबई इंडियन्सने विजय मिळवला आहे..Hardik Pandya Reaction : माझ्याकडे बोलण्यासारखे फार काही नाही! हार्दिक हताश, निराश, हतबल... म्हणतो, आता कठोर निर्णय....मुंबई इंडियन्सच्या विजयानंतर संघाच्या खेळाडूंनी याबद्दल माहिती दिली आहे. या सामन्यानंतर संघाचा सलामीवीर रायन रिकेल्टनने कबूल केलं की त्याला दुखापतीची पूर्ण माहिती नव्हती. तो म्हणाला, "तो कधी परत येईल हे मला माहिती नाही. मला नंतर कळलं की पाठीच्या समस्येमुळे तो हा सामना खेळू शकला नाही..त्याच्या दुखापतीची तीव्रता किती आहे हेही मला माहित नाही. पण मला खात्री आहे की आम्ही पुढच्या सामन्यासाठी जात असताना तो पुन्हा संघात सामील होईल." या माहितीनंतर जरी त्याची दुखापत गंभीर नसल्याचं मानलं जात असलं तरी हार्दिक पंड्याच्या पुनरागमनाची कोणतीही निश्चित वेळ ठरलेली नाही..हार्दिक पांड्या संघात परतणार? दिल्लीविरुद्धच्या पराभवानंतर मुंबईसाठी मोठी गूड न्यूज; राजस्थानविरुद्धच्या महामुकाबल्यासाठी काय आहे तयारी?.कालच्या सामन्यात का नाही खेळलामुंबई इंडियन्सने सामना सुरू होण्यापूर्वीच सांगितलं होतं की हार्दिक पंड्याच्या पाठीच्या दुखापतीमुळे तो सामना खेळणार नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार आणि अष्टपैलू खेळाडू पाठीच्या त्रासामुळे अस्वस्थ होता, ज्यामुळे कर्णधारपदाची जबाबदारी सूर्यकुमार यादवला स्वीकारावी लागली. या हंगामात हार्दिक पंड्याने हा दुसरा सामना चुकवला आहे. याआधी तो दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यालाही मुकला होता. त्याच्या पाठीचे स्नायू जरी आखडलेले असले तरी ते गंभीर नसल्याचं सांगितलं जात आहे, मात्र तो कधी परत येईल हे सध्या सांगणं कठीण आहे.