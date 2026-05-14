चेहराही सारखा आणि नावही! CSK चा अंशूल कंबोज हुबेहूब दिसणाऱ्या आपल्या 'डुप्लिकेट'ला जेव्हा प्रत्यक्ष भेटला...; पहा Viral Video

Viral Video: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ चा हंगाम आणखीच रोमांचक होत आहे, प्लेऑफची रंजक चुरस सुरू आहे. अश्यातच रविवारि, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांच्या शपथविधी सोहल्यादरम्यान, चेन्नई सुपर किंग्सचा वेगवान गोलंदाज अंशुल कंबोजसारखा(Anshul Kamboj) दिसणारा एक व्यक्ती सोशल मिडियावर व्हायरल झाला होता. जेव्हा हा फोटो सोशल मिडियावर पाहिला गेला, तेव्हा चाहत्यांनी म्हटले की, "तो आता पोलीसची ड्यूटी करायला सुरुवात केली आहे," आणि सोशल मिडियावर मीम्सचा पाऊस पडला होता..रविवारी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून विजय आणि त्यांच्या तामिळगा वेट्री कळघम या राजकीय पक्षाने २०२६ च्या निवडणुकीत १०८ जागा जिंकून शानदार विजय मिळवला आणि तमिळनाडूच्या सत्तेत शानदार पदार्पण केले. विजय थळपटी यांनी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, त्यादरम्यान अंशुल कंबोजसारखा दिसणारा एक सुरक्षा कर्मचारी विजेच्या बाजूने उभा होता. हा फोटो झपाट्याने सोशल मिडियावर व्हायरल झाला..आता चेन्नई सुपर किंग्सचा वेगवान गोलंदाज अंशुल कंबोजचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये अंशूल आपल्या सारख्या दिसणाऱ्या एका व्यक्तीला भेटला, जो त्याच्यासारखा दिसत होता. विशेष म्हणजे त्यांचे नाव आणि चेहरा देखील सारखेच होते. हीच व्यक्ती विजय थळपटी यांच्या शपथविधीमध्ये उपस्थित होती..अंशूल कंबोज सारखा दिसणारा हा व्यक्ती आता त्याला भेटायला गेला. चेन्नई सुपर किंग्सने बुधवारी याचा व्हिडिओ शेयर केला. याबाबत बोलताना अंशुल म्हणाला की, अनेक लोकांनी मला याचा व्हिडिओ आणि यासंदर्भात मीम्स पाठवले होते. प्रत्येकाने मला विचारले, "हा तूच आहेस का, आणि तू तिथे काय करत आहेस?" अंशूल पुढे व्हिडिओमध्ये म्हणाला की, "तो माझ्यासारखा दिसतो पण पूर्णपणे नाही..IPL 2026: 'बाबा, हे तुमच्यासाठी' म्हणत ऐतिहासिक अर्धशतक करणारा कोण आहे CSK चा उर्विल पटेल? २८ चेंडूत शतकंही केलंय.जर त्याच्या डोक्यावरून टोपी काढली, तर कदाचित मी काहीतरी बोलू शकेन." या हंगामात चेन्नईकडून खेळताना अंशुल कंबोज महत्त्वाचा वेगवान गोलंदाज म्हणून उदयास आला आहे. त्याने या हंगामात ११ सामन्यांमध्ये १९ बळी घेतले आहेत. यामुळे तो परफेक्ट कंपटीशनमध्ये देखील दावेदार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.