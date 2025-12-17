IPL 2026 Auction: डोळ्यांत अश्रू, बोलायला शब्द नाहीत… शिक्षकाच्या मुलावर IPL लिलावात कोट्यवधींचा वर्षाव, बापाचं स्वप्न साकार झालं

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ च्या लिलावात जम्मू-काश्मीरच्या बारामुल्ला जिल्ह्यातील क्रिकेटपटू आकिब नबी दार याने दिल्ली कॅपिटल्स संघाकडून ८.४० कोटी रुपयांचा करार मिळवला. या मोठ्या यशामुळे त्यांच्या उत्तर काश्मीरमधील शेरी शहरात प्रचंड आनंदाची लहर पसरली. बातमी कळताच कुटुंबीय, नातेवाईक, शेजारी आणि मित्र त्यांच्या घरी एकत्र जमले. पारंपारिक ढोल-ताशांच्या गजरात नाचण्याचा आणि जल्लोष सुरू झाला. कुटुंबाने मिठाई वाटून आनंद द्विगुणित केला..गुलाम नबी हे एक शाळेतील शिक्षकआकिबचे वडील गुलाम नबी हे एक शाळेतील शिक्षक आहेत. त्यांना मुलगा डॉक्टर व्हावा अशी इच्छा होती, मात्र क्रिकेटवर असलेल्या प्रेमामुळे त्यांनी ती इच्छा बाजूला ठेवली. आज मुलाच्या या यशाने ते अतिशय भावुक झाले आहेत. डोळ्यांत अश्रू तरळताना त्यांनी सांगितले की, हा दिवस पाहण्याची संधी मिळाल्याबद्दल ते देवाचे आभार मानतात. आकिबची निवड ही त्याच्या वर्षानुवर्षांच्या कठोर परिश्रमाचे आणि देवाच्या कृपेने मिळालेले फळ आहे. ते म्हणाले, मी इतका आनंदी आहे की शब्दच अपुरे पडत आहेत. ही फक्त देवाची कृपा आणि मुलाची मेहनत आहे..हा क्षण सर्वांसाठी अविस्मरणीयआकिबच्या यशाने परिसरातील सर्वांनाच अभिमान वाटला आहे. त्याचे मित्र आणि नातेवाईक त्याच्या शिस्तबद्ध स्वभावाचे आणि समर्पणाचे कौतुक करताना दिसतात. नातेवाईक सज्जाद-उल-बशीर यांनी सांगितले की, हा क्षण सर्वांसाठी अविस्मरणीय आहे. घरी उत्सव सुरूच आहेत. आकिब नेहमी मेहनती राहिला आहे आणि आमचा आनंद शब्दांत मावणार नाही असा आहे..IPL 2026 Auction Live: जाता जाता Prithvi Shawला दिलासा! एका फ्रँचायझीला आली दया... घेतलं एकदाचं संघात, बघा कोणाकडून खेळणार.उत्तर काश्मीरला एक वेगळी ओळख मिळालीसज्जाद-उल-बशीर यांनी पुढे म्हटले की, क्रिकेटमुळे शेरी शहराला आणि उत्तर काश्मीरला एक वेगळी ओळख मिळाली आहे. त्यांनी पालकांना आवाहन केले की, मुलांच्या आवडीच्या क्षेत्रात त्यांना मुक्तपणे वाव द्यावा आणि अनावश्यक दबाव टाकू नये. तरुणांसाठी गुलाम नबी यांचा सल्ला आहे की, खेळाबरोबरच अभ्यासाकडेही लक्ष द्यावे आणि वाईट सवयींपासून दूर राहावे..दोन्ही स्पर्धांमध्ये सातत्यपूर्ण चांगली कामगिरीआकिबने या हंगामात सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी आणि रणजी ट्रॉफी या दोन्ही स्पर्धांमध्ये सातत्यपूर्ण चांगली कामगिरी केली होती. त्याचेच फळ म्हणून आयपीएलच्या लिलावात त्याला इतकी मोठी रक्कम मिळाली. बारामुल्ला जिल्ह्यातील या क्रिकेटपटूच्या यशाने केवळ कुटुंबालाच नव्हे तर संपूर्ण परिसराला आनंदित केले आहे. शिक्षकाच्या मुलाने करोडोंच्या करारावर स्वाक्षरी केल्याने सर्वत्र चर्चा आहे.गुलाम नबी यांच्या डोळ्यात अश्रूहा आनंदोत्सव पाहताना गुलाम नबी यांच्या डोळ्यांतून अश्रू थांबत नव्हते. बोलताना शब्दच हरवले होते. वर्षानुवर्षे मुलाच्या क्रिकेटच्या सरावाला साथ देताना त्यांनी कधी स्वप्नातही विचार केला नसेल की असा दिवस उजाडेल. आज मात्र त्यांचा मुलगा आयपीएलमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा खेळाडू बनला आहे. या यशाचे श्रेय आकिबने देवाच्या कृपेला आणि स्वतःच्या कठोर परिश्रमाला दिले आहे..IPL 2026 Auction: ७७ खेळाडूंवर बोली अन् २१५.४५ कोटी खर्च! 'या' भारतीयांना मिळाले सर्वाधिक पैसे; पाहा टॉप-१० महागडे खेळाडू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.