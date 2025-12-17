IPL

IPL 2026 Auction: डोळ्यांत अश्रू, बोलायला शब्द नाहीत… शिक्षकाच्या मुलावर IPL लिलावात कोट्यवधींचा वर्षाव, बापाचं स्वप्न साकार झालं

From a Teacher’s Home in Kashmir to IPL Crores: शिक्षकाच्या मुलाच्या आयपीएल कराराने उत्तर काश्मीरमध्ये आनंदाचा उत्सव, शेरी शहरात ढोल-ताशांचा गजर, वडिलांची भावूक प्रतिक्रिया
Auqib Nabi

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ च्या लिलावात जम्मू-काश्मीरच्या बारामुल्ला जिल्ह्यातील क्रिकेटपटू आकिब नबी दार याने दिल्ली कॅपिटल्स संघाकडून ८.४० कोटी रुपयांचा करार मिळवला. या मोठ्या यशामुळे त्यांच्या उत्तर काश्मीरमधील शेरी शहरात प्रचंड आनंदाची लहर पसरली. बातमी कळताच कुटुंबीय, नातेवाईक, शेजारी आणि मित्र त्यांच्या घरी एकत्र जमले. पारंपारिक ढोल-ताशांच्या गजरात नाचण्याचा आणि जल्लोष सुरू झाला. कुटुंबाने मिठाई वाटून आनंद द्विगुणित केला.

