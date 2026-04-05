Sunil Gavaskar: चेन्नई संघासमोर गोलंदाजीचा मोठा प्रश्न; सुनील गावसकर यांनी केले विश्लेषण

चेन्नई : पाच वेळा आयपीएल जिंकण्याचा पराक्रम करणाऱ्या चेन्नई संघासमोर यंदा गोलंदाजीतील अपयशाचा मोठा प्रश्न आहे, असे मत महान खेळाडू सुनील गावसकर यांनी व्यक्त केले आहे..आयपीएलमध्ये दरारा असलेला चेन्नईचा संघ गतवर्षी अखेरच्या स्थानावर राहिला होता, तर यंदा पहिल्या दोन्ही सामन्यांत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागलेला आहे. यात गोलंदाजांचे अपयश ठळकपणे स्पष्ट झाले आहे..चेन्नई संघाची गोलंदाजी दुबळी असल्याचे अधोरेखित होत आहे, अशा परिस्थितीत गोलंदाजांकडून विजयाची शक्यता निर्माण करायची असेल तर चेन्नईच्या फलंदाजांना सातत्याने २२५ ते २३० धावा करायला लागतील, असे गावसकर म्हणतात..Ajinkya Rahane: 'माझं यश काहींना पचत नाही; सलग दुसऱ्या पराभवानंतर रहाणेचा टीकाकारांवर हल्लाबोल, माझ्याविरोधात ठरवून अजेंडा..... .बहुतेक सर्व संघांची फलंदाजी खोलवर असल्याचे दिसून येत आहे. पंजाब संघातील मॅचविनरची क्षमता असलेला मार्कस स्टॉयनिस सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी येतो. चेन्नई संघाचीही फलंदाजी अशाच प्रकारची आहे, परंतु गोलंदाजांतील अपयश कव्हर करण्यासाठी त्यांना मोठी धावसंख्या उभारावी लागेल, असे गावसकर यांनी सांगितले.