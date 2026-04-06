IPL मधून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय का घ्यावा लागला? आर अश्विनचा धक्कादायक खुलासा, म्हणाला...

आयपीएल २०२६ चा हंगाम सुरू आहे, या हंगामात जवळपास सगळ्या संघाचे दोन दोन सामने झाले आहेत. ज्यात सगळ्या संघाने एका एका सामन्यात तरी विजय मिळवला आहे. परंतु चेन्नई सुपर किंग्सने तर सुरुवातीचे ३ सामने गमावले असून गुणतालिकेत ते शेवटच्या स्थानावर आहेत. यावर भारताचा माजी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विनने आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याचबरोबर तो चेन्नईकडून आणखी का खेळू शकला नाही, आणि त्याने निवृत्तीचा निर्णय का घेतला यावर रविचंद्रन अश्विन व्यक्त झाला आहे..चेन्नई सुपर किंग्ससाठी या हंगामाची सुरुवात चांगली ठरली नाही. सुरुवातीचे तीनही सामने त्यांनी गमावले आहेत. रुतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात चेन्नईने रविवारी झालेल्या आपल्या ३ऱ्या सामन्यात देखील त्यांना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून हार पत्करावी लागली. या प्रदर्शनावर रविचंद्रन अश्विनने आपण मत दिल आहे. त्याचबरोबर संन्यास का घेतला यावर खर कारण काय आहे हे सांगितले आहे..CSK vs PBKS: ऋतुराज गायकवाडने चेन्नईच्या सलग दुसऱ्या पराभवासाठी कोणाला धरलं जबाबदार? म्हणाला, 'कधी कधी आमच्याकडून...'.आपल्या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना अश्विन म्हणाला, या वर्षी मी फ्रेंचायजीसोबत खेळलो असतो, परंतु मी मानसिकरूपाने स्वस्थ नव्हतो. पुढे तो म्हणाला एखादे दुःखी गाणे मला सुचवा कारण मी कोणताही विचार न करता फक्त सामना बघतो. पण मला असे वाटते की आतापर्यंत चेन्नईसाठी हा हंगाम चांगला गेला नाही. खरं तर हे जास्तच निराशाजनक आहे..पुढे बोलताना अश्विन म्हणाला मी मागच्या हंगामात निवृत्तीचा निर्णय घेतला होता खरं तर माझी कामगिरी चांगली नव्हती. मला असं वाटत होतं की मी आणखी एक हंगाम खेळू शकतो असतो पण भावनिकदृष्ट्या मी खेळण्याच्या स्थितीत नव्हतो, असे अश्विनने आपल्या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना सांगितले. गेल्या वर्षीच सांगताना तो म्हणाला की मी माझ्या आयपीएलची सुरुवात चेन्नईकडून खेळताना केली होती, आणि ती मी तिथेच संपवली आहे. मी मी स्वतःहून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला होता..RR vs CSK: सिक्स मारल्यानंतरही शिवम दुबेला कसं केलं आऊट? रवींद्र जडेजा म्हणाला, 'त्याला नेट्समध्ये गोलंदाजी केलीये, माहित होतं तो...'.अश्विन म्हणाला मला वाटले होते की बंगळुरुविरुद्ध तरी चेन्नई जिंकेल अशी अपेक्षा होती, परंतु मला माहिती होते बंगळुरूचा संघ मजबूत होता. परंतु मागचा सामना चेन्नई चांगला खेळली होती. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ८ दिवसांच्या विश्रांतीनंतर मैदानात उतरत होती, तर चेन्नई त्यांना हरवू शकली असती. अश्विन आपल्या यूट्यूब चॅनलवर चेन्नईच्या सगळ्या गोष्टींविषयी बोलला आहे.