IPL फक्त क्रिकेट नाही तर पैशांचा महासागर? कमाई ऐकून थक्क व्हाल! BCCI च्या 20 हजार कोटींच्या कमाईमागचं गणित समोर

अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आज आयपीएल २०२६ चा निर्णायक मुकाबला रंगणार आहे. गतविजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात जेतेपदासाठी थरारक लढत अपेक्षित आहे. यंदाच्या हंगामात गुजरातने सातत्यपूर्ण कामगिरी करत प्रथमच प्लेऑफ गाठला, तर आरसीबीनेही दमदार फॉर्ममुळे अंतिम फेरीत स्थान मिळवले. पात्रता सामन्यात आरसीबी कर्णधार रजत पाटीदार यांनी केवळ ३३ चेंडूत नाबाद ९३ धावा ठोकत स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वात वेगवान ९०+ धावांची खेळी केली..या महत्त्वाच्या प्रसंगी आयपीएलचा व्यावसायिक पैलू अधिक चर्चिले जात आहे. बीसीसीआयला या स्पर्धेतून २०,००० कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळाले असून, स्टेडियम ब्रँडिंग, मर्चेंडाइज विक्री आणि जाहिराती यांचा यात मोठा वाटा आहे.आयपीएल हा व्यावसायिक उद्योगआयपीएल केवळ क्रिकेटची स्पर्धा न राहता एक मोठा व्यावसायिक उपक्रम बनला आहे. बीसीसीआय आणि फ्रँचायझी मालकांना यातून अनेक मार्गांनी महसूल मिळतो. यातील ६० ते ७० टक्के उत्पन्न केंद्रीय महसुलातून येते, ज्यात प्रसारण हक्क आणि टायटल स्पॉन्सरशिपचा समावेश आहे. २० ते ३० टक्के जाहिरात आणि प्रचार महसुलातून मिळते, तर सुमारे १० टक्के स्थानिक महसुलातून तिकिट विक्री आणि सामन्यादिवशीच्या इतर कमाईतून प्राप्त होते. याशिवाय मर्चेंडाइज विक्री, बक्षीस रक्कम आणि प्रायोजक बोनस यांचाही महत्त्वपूर्ण वाटा आहे..बीसीसीआयला आयपीएलमधून प्रचंड कमाईबीसीसीआयसाठी आयपीएल हा मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत आहे. २०२३-२४ आर्थिक वर्षात बोर्डचे एकूण उत्पन्न ९,७४१.७१ कोटी रुपये होते, त्यापैकी ५,७६१ कोटी रुपये फक्त आयपीएलमधून मिळाले. म्हणजे बोर्डाच्या एकूण कमाईपैकी सुमारे ५९ टक्के वाटा या स्पर्धेचा होता. २०२३-२०२७ या कालावधीसाठी ४८,३९० कोटी रुपयांचा नवा मीडिया हक्क करार झाल्याने आयपीएलचे आर्थिक महत्त्व आणखी वाढले आहे. २०२५-२६ आर्थिक वर्षात बोर्डाला सुमारे ६,७०० ते ६,७२८ कोटी रुपयांचा अधिशेष अपेक्षित आहे..प्रसारण हक्क आणि त्याचे महत्त्वप्रसारण हक्कांमुळे स्पर्धेच्या कमाईला मोठी चालना मिळते. २००८ ते २०१७ पर्यंत सोनी पिक्चर्सने ८,२०० कोटी रुपयांत हक्क मिळवले होते. २०१८ ते २०२२ पर्यंत स्टार स्पोर्ट्सने १६,३४७ कोटी रुपयांचा करार केला. २०२३ ते २०२७ या काळात टीव्ही हक्क स्टार स्पोर्ट्सकडे (२३,५७५ कोटी) आणि डिजिटल हक्क जियोस्टारकडे (२३,७५८ कोटी) आहेत. एकूण ४८,३९० कोटी रुपयांचा हा करार आहे. आयपीएल २०२५ मध्ये प्रसारण शुल्कातून एकट्याने ९,६७८ कोटी रुपये मिळाले, म्हणजे प्रत्येक सामन्यामागे सरासरी १३०.७ कोटी रुपयांची कमाई झाली..टायटल स्पॉन्सरशिप आणि संघांची कमाईटायटल स्पॉन्सरशिप हा आणखी एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे. टाटा ग्रुपने २०२४-२०२८ साठी २,५०० कोटी रुपयांचा करार केला आहे, जो दरवर्षी ५०० कोटी रुपये उत्पन्न देतो. २०२३-२७ करारानुसार २०२५ मध्ये १० संघांना केंद्रीय महसुलातून सुमारे १०,००० कोटी रुपये वाटण्यात आले. प्रत्येक संघाला ५०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाली.संघांना जर्सी-हेल्मेट स्पॉन्सरशिप, स्टेडियम ब्रँडिंग, प्रचार मोहिमा आणि मर्चेंडाइज विक्रीतूनही मोठा महसूल मिळतो. मुंबई इंडियन्सने २०२५ मध्ये ३७ ब्रँड्ससोबत भागीदारी करत केवळ स्पॉन्सरशिपमधून २१० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्याची शक्यता आहे..खेळाडू शुल्क, खर्च आणि नफा२०२५ पासून बीसीसीआयने खेळाडूंना प्रत्येक सामन्यासाठी ७.५ लाख रुपये शुल्क देण्याची योजना सुरू केली आहे. संघांचा वार्षिक खर्च सुमारे १६० ते १६५ कोटी रुपये असतो, ज्यात खेळाडू वेतन, प्रवास, व्यवस्थापन आणि इतर खर्च येतात. उत्पन्न ३०० कोटी रुपये गृहीत धरल्यास, खर्च वजा जाता १३० ते १४० कोटी रुपयांचा नफा होतो. बक्षीस रक्कम मिळाल्यास अव्वल संघांचा नफा १४० ते १५० कोटींपर्यंत जाऊ शकतो.जगातील इतर लीग्सशी तुलनाआयपीएलची कमाई इतर मोठ्या लीग्सशी तुलना करता प्रभावी आहे. अमेरिकेच्या एनएफएलने २०२४ मध्ये २२.२ अब्ज डॉलर कमाई केली असून २०२७ पर्यंत २५ अब्ज डॉलरचे लक्ष्य ठेवले आहे. एनबीएने २०२३-२४ मध्ये ११.६ अब्ज डॉलर मिळवले, तर इंग्लंडची प्रीमियर लीग ८ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली.आयपीएल तोट्यात असल्याची चर्चा चुकीची आहे. बीसीसीआय २०२३-२४ मध्ये नफ्यात होते आणि २०२५-२६ मध्येही मोठा अधिशेष अपेक्षित आहे. फँटसी गेमिंग जाहिरातींवर नियंत्रण आल्यास काही प्रभाव पडू शकतो, मात्र एकूण व्यवसाय मजबूत पायावर उभा आहे.