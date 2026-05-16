KKR vs GT कोलकताचा आज पराभव झाला तर प्लेऑफचे स्वप्न संपणार? आज गुजरातविरुद्ध सामना, पाहा संभावित Playing XI

कोलकता : प्लेऑफमधील स्थान निश्चित असलेल्या गुजरातचा आज सातत्यात अभाव असलेल्या कोलकता संघाविरुद्ध सामना होत आहे. गुजरातचा संघ आता दुसऱ्या स्थानावर असला तरी पहिल्या दोन क्रमांकात राहण्यासाठी त्यांना हा सामना जिंकणे महत्त्वाचे आहे..पहिल्या दोन स्थानांत रहाणाऱ्या संघाला कॉलिफायर-१ सामना खेळण्याची संधी मिळते. ताज्या क्रमावारीनुसार गुजरातचे बंगळूरसह प्रत्येकी १६ गुण झाले आहेत. केवळ सरासरीमुळे ते दुसऱ्या स्थानावर आहेत; पण उद्याचा सामना जिंकला तर पहिल्या दोन क्रमांकातील स्थान जवळपास निश्चित होईल..गुजरातचा विजयरथ मुंबई रोखणार? अहमदाबादमध्ये आज लढत; सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्माच्या फलंदाजी फॉर्मची चिंता, कशी असेल Playing XI.आकडेवारीनुसार कोलकता संघाचे आव्हान अधिकृतपणे संपलेले नसले तरी प्लेऑफ गाठणे त्यांच्यासाठी फारच कठीण आहे. सध्या ते नऊ गुणांसह आठव्या क्रमांकावर आहेत. उर्वरित तिन्ही सामने जिंकले तर त्यांचे जास्तीत जास्त १५ गुण होऊ शकतात, उद्याचा सामना गमावला तर त्यांचे आव्हान संपल्यातच जमा असेल..यंदाच्या मोसमात कोलकता संघाला पहिला विजय मिळवण्यासाठी सात सामन्यांपर्यंत (आयपीएलचा मध्य) वाट पाहावी लागली होती. आता त्यांचे ११ साखळी सामने झाले आहेत तरी फलंदाजीत संघाला स्थिरता आलेली नसली तरी सलग चार सामने जिंकण्याची कामगिरी त्यांनी केली ती सुनील नारायण आणि वरुण चक्रवर्ती यांच्या प्रभावी फिरकी गोलंदाजीमुळे; परंतु वरुणचा पाय दुखावला आणि त्याचा फटका त्यांना बंगळूरविरुद्धच्या सामन्यात बसला. वरुण आजच्या सामन्यात खेळेल, असा आशावाद प्रशिक्षक अभिषेक नायर यांनी व्यक्त केला. घरच्या मैदानावर होत असलेल्या या सामन्यात खेळण्यास वरुण उत्सुक असल्याचेही ते म्हणाले..फलंदाजीतले अपयश कोलकता संघाच्या पिछेहाटीस कारणीभूत ठरले आहे. रिंकू सिंगचा व्यवस्थित वापर करण्यात आला नाही, अशी थेट टीका माजी कर्णधार सौरव गांगुली यांनीही केली आहे. तरीही रिंकू सिंगने दोन सामने जिंकून देण्यात निर्णायक कामगिरी केली आहे. त्याने २८६ धावा केल्या असून त्यात त्याचा स्ट्राइक रेट १४९.९५ असा आहे. तर कोलकताचा दुसरा भरवशाचा फलंदाज अंगक्रिश रघुवंशीने ३४० धावा फटकावल्या आहेत; परंतु त्याचा स्टाइक रेट १३९.४४ एवढा आहे..कोलकता फलंदाजांचा सामना आज मोहम्मद सिराज-कागिसो रबाडा आणि जेसन होल्डर या फॉर्मात असलेल्या वेगवान गोलंदाजांशी होणार आहे. त्यांच्या साथीला राशीद खानची फिरकी गोलंदाजी आहेच. सिराज आणि रबाडा या दोघांनी मिळून आतापर्यंत २५७ निर्धाव चेंडू टाकले आहेत. ही आकडेवारी प्रतिस्पर्धी फलंदाजांना धडकी भरवणारी आहे..गुजरातचा संघ फलंदाजीतही उजवी कामगिरी करीत आहे. कर्णधार शुभमन गिल सातत्य दाखवत आहे तर साई सुदर्शन यंदाच्या मोसमातही गाजवत आहे. गतमोसमात त्याने सर्वाधिक ७५९ धावा केल्या होत्या. यंदा १२ सामन्यांत त्याने ५०१ धावा आपल्या खात्यात जमा केल्या आहेत. या दोन फलंदाजांनंतर वॉशिंग्टन सुंदर ठसा उमटवत आहे. जॉस बटलरला सूर सापडला तर गुजरातची फलंदाजी अधिक भक्कम होईल..चिन्नास्वामीवर अखेरच्या लढतीचा थरार; बंगळूर गुजरातमध्ये आज लढत; फलंदाजी सुधारण्याचा दोन्ही संघांचा प्रयत्न, पाहा संभावित Playing XI.संभावित प्लेइंग इलेव्हनगुजरात टायटन्स (GT) शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, आणि मानव सुतार.(इम्पॅक्ट प्लेअर: प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर) कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), सुनील नरेन, टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), अंगक्रिश रघुवंशी, कॅमेरून ग्रीन, रिंकू सिंग, रोवमन पॉवेल, रमणदीप सिंग, अनुकूल रॉय, वैभव अरोरा, आणि कार्तिक त्यागी.(इम्पॅक्ट प्लेअर: वरुण चक्रवर्ती)आजचा सामनाकोलकता नाईट रायडर्स वि. गुजरात टायटन्सवेळ सायंकाळी ७.३० पासून, ठिकाण कोलकता.