IPL 2026: अजिंक्य रहाणेच्या KKR ने घडवला इतिहास! IPL मध्ये असा विक्रम याआधी कधीच कोणत्या संघानं केला नव्हता

KKR Creates History Against Mumbai Indians: आयपीएल(IPL) २०२६ च्या स्पर्धेत काल मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स(KKR) यांच्यात सामना झाला. या सामन्यात बुधवारी आणखी एक इतिहास घडला, जेव्हा कोलकाताने मुंबई इंडियन्सवर(MI) ४ गडी राखून विजय मिळवला. दुसऱ्या डावात फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा हा या हंगामातील ४२ वा विजय ठरला. एकाच आयपीएल हंगामातील हा सर्वाधिक विक्रम आहे. २०१६ च्या आयपीएल हंगामात सर्वाधिक वेळा नंतर फलंदाजी करणाऱ्या संघाने ४१ सामने जिंकले होते. हा विक्रम आता या हंगामात मोडला गेला आहे..या हंगामात आतापर्यंत झालेल्या ६५ सामन्यांपैकी लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघांनी ४२ वेळा विजय मिळवला आहे. म्हणजेच पूर्ण झालेल्या सामन्यांपैकी ६४.६ टक्के सामने दुसऱ्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी जिंकले आहेत. कोलकाता आणि पंजाब किंग्स यांच्यातील अनिर्णित सामना वगळल्यास ही टक्केवारी आणखी वाढून ६५.६ टक्के होते..आतापर्यंत फक्त ३ आयपीएल हंगामांमध्ये (२०२६, २०१६ आणि २०११) लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघांनी ४० किंवा त्याहून अधिक विजय मिळवले आहेत. यावर्षी दुसऱ्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या संघांच्या बाजूने झुकलेला कल स्पष्ट दिसून येत आहे..आयपीएलच्या एका हंगामात लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघांनी मिळवलेले सर्वाधिक विजय :आयपीएल २०२६ – ४२ विजय (६५ सामने)आयपीएल २०१६ – ४१ विजय (६० सामने)आयपीएल २०११ – ४० विजय (७३ सामने).हा विक्रम यशस्वी धावपाठलागातील थरार अधोरेखित करत असला, तरी स्पर्धेत प्रथम फलंदाजी करणारे संघ वाढत्या प्रमाणात तोट्यात जात आहेत का यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. कोलकाताने काल शानदार गोलंदाजी केली. गोलंदाजी करताना त्यांनी मुंबई इंडियन्सला २४७ धावांवर रोखले. लक्ष्याचा पाठलाग करायला आलेल्या कोलकाताने ४ गडी राखून अवघ्या १८.५ षटकांत हे लक्ष्य पूर्ण करत सामना आपल्या नावावर केला.