Ajinkya Rahane: स्ट्राइक रेटला गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व.... अजिंक्य रहाणेचं सलग दोनवेळी शून्यावर बाद झाल्यानंतर मोठं विधान

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचा २८ वा सामना कोलकाता नाईट रायडर्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळला गेला. या हंगामात आतापर्यंत कोलकाताची कामगिरी फारशी चांगली ठरली नव्हती. त्यांनी ७ सामने खेळले असून ६ सामन्यांत पराभव स्वीकारला होता. मात्र काल झालेल्या सामन्यात त्यांना हंगामातील पहिला विजय मिळाला. कोलकाताने ४ गडी राखून राजस्थानचा पराभव केला..या सामन्यात कोलकाताची गोलंदाजी प्रभावी ठरली. त्यांच्या मुख्य फिरकीपटूने १४ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या. मात्र या सामन्यात कोलकाताचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे ० धावांवर बाद झाला. त्याच्या नावावर एका नकोशा विक्रमाची नोंद झाली आणि यावर बोलताना रहाणे स्पष्टपणे आपलं मत मांडताना दिसला..पहिल्या विजयानंतर रहाणे म्हणाला, "मला खूप चांगलं वाटत आहे. हा आमचा हंगामातील पहिला विजय आहे. खरं तर अनेक भावना दाटून आल्या आहेत. मी रिंकू सिंह आणि अनुकूल रॉय साठी खूप खुश आहे. त्यांनी ज्या प्रकारे भागीदारी केली त्यामुळे मला खूप आनंद झाला. मला खेळाडूंशी वैयक्तिक संवाद साधायला आवडतो. परिस्थिती काय आहे याचा अंदाज घेणं महत्त्वाचं असतं.".पुढे तो म्हणाला, "फलंदाजीत अजूनही सुधारणा करणं गरजेचं आहे." युवा खेळाडू कार्तिक त्यागी विषयी बोलताना रहाणे म्हणाला, "कार्तिकला त्याची क्षमता माहिती आहे. तो अजून तरुण आहे आणि त्याची कामगिरी चांगली आहे. कालच्या सामन्यात त्याने ३ विकेट्स घेतल्या. त्याच्या या कामगिरीमुळे आत्मविश्वास वाढला आहे. तो ज्या गतीने गोलंदाजी करत आहे ते आश्चर्यकारक आहे.".एप्रिल २०२६ मधील या हंगामात रहाणेने एक नकोसा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. तो आयपीएलमध्ये सर्वाधिक वेळा शून्यावर बाद होणारा सलामीवीर ठरला असून तो तब्बल १२ वेळा 'डक'वर बाद झाला आहे..यावर बोलताना रहाणे म्हणाला, "मला असं वाटतं की कधीकधी स्ट्राइक रेटला गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व दिलं जातं. पण ते नेहमीच इतकं महत्त्वाचं नसतं. जर तुम्ही सामना शेवटपर्यंत नेऊन जिंकत असाल, तर तेच महत्त्वाचं असतं. आजच्या सामन्यात तेच दिसलं.".पुढे तो म्हणाला, "आम्ही यातून खूप काही शिकलो. ज्या चुका झाल्या त्यातून शिकण्याची गरज आहे. आमच्या ड्रेसिंग रूममधील वातावरण खूप सकारात्मक आहे. या विजयामुळे आत्मविश्वास आणखी वाढेल." कोलकाता नाईट रायडर्सचा पुढील सामना २२ एप्रिलला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू विरुद्ध होणार आहे.