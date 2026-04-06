IPL 2026: कोलकाता रोखणार पंजाबचा विजयरथ? तिसरा पराभव टाळण्यासाठी यजमान संघाचे प्रयत्न; कशी असेल संभावित Playing XI

कोलकाता : अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वात कोलकाता नाइट रायडर्सच्या संघाला यंदाच्या आयपीएल मोसमात सलग दोन लढतींमध्ये हार पत्करावी लागली आहे. आता सलग तिसरा पराभव टाळण्यासाठी कोलकाता संघ मैदानात उतरताना दिसेल. घरच्या ईडन गार्डन स्टेडियममध्ये आज (ता. ६) होत असलेल्या साखळी फेरीच्या लढतीत त्यांच्यासमोर फॉर्ममध्ये असलेल्या पंजाब किंग्स संघाचे आव्हान असणार आहे..श्रेयस अय्यरचा पंजाब किंग्सचा संघ या वेळी सलग तिसऱ्या पराभवाला गवसणी घालण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करताना दिसेल. कोलकाताचा संघ पंजाबचा विजयरथ रोखतो का, याकडे लक्ष असणार आहे. कोलकाता संघाने तीन वेळा आयपीएल ही प्रतिष्ठेची स्पर्धा जिंकण्याची किमया करून दाखवली आहे; मात्र यंदा त्यांना अनुभवी गोलंदाजांची कमतरता प्रकर्षाने जाणवत आहे. मुस्तफिझूर रहमान, हर्षित राणा, आकाशदीप, मथीशा पथीराना या गोलंदाजांच्या अनुपस्थितीचा फटका त्यांना बसतो आहे..कोलकाता संघाकडून मैदानावर योजनांची नीट आखणीही केली जात नाही. फिन ॲलेन, टीम सेईफर्ट व राचीन रवींद्र हे तीन न्यूझीलंडचे अव्वल दर्जाचे खेळाडू संघात असतानाही त्यांचा उपयोग केला जात नाही. फिन ॲलेन वगळता इतर दोन खेळाडूंना संधीच देण्यात येत नाही. सुनील नारायण या अनुभवी खेळाडूला निराशाजनक कामगिरीनंतरही संघामध्ये स्थान देण्यात येत आहे..कॅमेरून ग्रीन हा ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू खेळाडू; पण त्याला दुखापत होऊ नये, यासाठी गोलंदाजी दिली जात नाही. याचा अर्थ कोलकाता संघामधून खेळत असलेल्या दोन परदेशी खेळाडूंचा पूर्णपणे वापर होत असताना दिसत नाही..अनुभवी प्रशिक्षक स्टाफकोलकाता संघाकडे प्रशिक्षण विभागात अनुभवाची कमतरता नाही. शेन वॉटसन, ड्वेन ब्राव्हो, आंद्रे रसेल या स्टार माजी खेळाडूंना कोलकाता संघामध्ये प्रशिक्षणाची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे. तरीही मैदानात व मैदानाबाहेरील योजनांमध्ये हा संघ अपयशी ठरत आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हनकोलकाता नाइट रायडर्स: अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कॅमरुन ग्रीन, रिंकू सिंह (उपकर्णधार), रमनदीप सिंह, सुनील नारायण, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंह मुजरबानी.पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग, श्रेयस अय्यर, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), नेहल वढेरा, शशांक सिंग, ग्लेन मॅक्सवेल, अजमतुल्ला उमरझाई, मार्को जॅनसेन, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.