IPL 2026: लखनौचा चौधरी केंद्रस्थानी; गुजरात टायटन्स संघाविरुद्ध आज सामना, कशी असेल प्लेइंग-११

लखनौ : मुकुल चौधरीच्या अफलातून फलंदाजीमुळे वेगळाच दरारा निर्माण झालेल्या लखनौ संघाचा आज गुजरात टायटन्सविरुद्ध सामना होत आहे. दोघांचा हा चौथा साखळी सामना आहे; पण लखनौच्या खात्यात दोन तर गुजरातच्या खात्यात केवळ एका विजयाची नोंद आहे..रिषभ पंतच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा लखनौचा संघ यंदाही अडखळत होता; परंतु मुकुल चौधरीच्या एका खेळीने संपूर्ण संघाचा दृष्टिकोनच बदलला आहे. कोलकता नाइट रायडर्स संघाविरुद्ध सामन्यातील त्याची २७ चेंडूंतील नाबाद ५४ धावांची खेळी आयपीएलच्या इतिहासातील ऐतिहासित खेळी ठरली. ती खेळी लखनौ संघातील प्रमुख खेळाडूंसाठीही प्रेरणादायी ठरणार आहे..IPL 2026: पराभवाची हॅट्ट्रिक टाळण्याचे मुंबईसमोर आव्हान; वानखेडेवर आज रॉयल चॅलेजर्स बंगळूरशी सामना, कशी असेल प्लेइंग-११.लखनौ संघात मिचेल मार्श, एडेन मार्करम स्वतः रिषभ पंत आणि निकोलस पूरन असे निष्णांत आणि विख्यात फलंदाज असताना त्या सर्वांना मागे टाकणारी फलंदाजी सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना मुकुल चौधरीने केली, त्यामुळे आता त्यांच्या फलंदाजीची खोली वाढली आहे..मोहम्मद शमीचा दराराराष्ट्रीय संघासाठी मोहम्मद शमीचा विचार केला जात नसेल; परंतु आयपीएलमध्येही तो प्रभाव पाडत आहे. हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात २४ पैकी १८ चेंडू निर्धाव टाकताना त्याने अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड यांना आल्यापायी परत पाठवले होते. कोलकताविरुद्धच्या सामन्यात त्याला विकेट मिळाली नाही; परंतु त्याने चार षटकांत केवळ २७ धावाच दिल्या होत्या. शमी काही मोसम अगोदर गुजरात संघातून खेळलेला आहे, त्यामुळे उद्या त्याच्याही कामगिरीकडे लक्ष असेल..गुजरात संघाकडे कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा आणि राशीद खान असा निष्णांत गोलंदाजांचा ताफा आहे. सोबत ताशी १५० किमी वेगाने मारा करण्याची क्षमता असलेला अशोक शर्माही आहे. असे असूनही त्यांना दिल्लीविरुद्ध केवळ एका धावेच्या विजयावर समाधान मानावे लागले होते..KKR vs LSG: कोलकातावर थरारक विजय, पण लखनौला मोठा धक्का; 'हा' स्टार अष्टपैलू खेळाडू स्पर्धेबाहेर.२० चेंडूंत २१ धावांची खेळी करणाऱ्या डेव्हिड मिलरचा अखेरच्या चेंडूवर धाव घेता आली नव्हती म्हणून गुजरातच्या खात्यात विजयाची नोंद झाली होती; पण उद्याच्या सामन्यात लखनौचे फलंदाज अशी चूक करणार नाहीत. दिल्लीविरुद्धच्या त्या सामन्यात गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिलने ४५ चेंडूंत ७० धावांची खेळी साकार केली होती. त्या वेळी त्याचा स्ट्राइक रेट १५५ धावांचा होता. आता त्यात किती सातत्य राखले जाते हे गुजरात संघासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हनलखनऊ सुपर जायंट्स: एडेन मार्करम, मिशेल मार्श, ऋषभ पंत (कर्णधार आणि विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, शाहबाझ अहमद, मोहम्मद शमी, मणिमारन सिद्धार्थ, आवेश खान, प्रिन्स यादवगुजरात टायटन्स: शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंग्टन सुंदर, एम शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.