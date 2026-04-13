IPL 2026: मुंबई इंडियन्सच्या पराभवाचा हार्दिक पांड्याच जबाबदार? आर अश्विनने दाखवून दिली मोठी चूक

आयपीएल (IPL)२०२६ चा २० वा सामना मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians)आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू(Royal Challengers Bangalore) यांच्यात काल वानखेडे स्टेडियमवर खेळला गेला. नाणेफेक जिंकून मुंबईचा कर्णधार हार्दिकपंड्याने (Hardik Pandya) प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु फलंदाजीला आलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूची सुरुवात धमाकेदार ठरली. त्यांनी सलामी जोडी विराट कोहली(Virat Kohli) आणि फिल सॉल्ट(Fil Salt )या जोडीने पहिल्या विकेटसाठी १२० धावांची भागीदारी केली होती. त्यानंतर आलेल्या बंगळुरूच्या कर्णधार रजत पाटिदारने धडाकेबाज फलंदाजी करत २० चेंडूत ५३ धावा केल्या..रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या फलंदाजांनी चांगली फलंदाजी करत मुंबईला घरच्या मैदानात २४१ धावांचं लक्ष्य दिलं. लक्ष्याचा पाठलाग करायला आलेल्या मुंबईला पहिला मोठा धक्का स्टार फलंदाज रोहित शर्मामुळे बसला, (Rohit Sharma) तो १९ धावांवर असताना रिटायर्ड हर्ट झाला. मुंबईला हे लक्ष्य साध्य करता आलं नाही आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने १८ धावांनी विजय मिळवला. मुंबई इंडियन्सच्या या पराभवामुळे माजी क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन(Ravichandran Ashwin ) चांगलाच भडकला असून त्याने आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर मुंबईविषयी बोलताना बऱ्याच गोष्टींवर भाष्य केलं..१८ धावांच्या पराभवानंतर अश्विनने मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अश्विन त्याच्या निर्णयावर बोलला, रजत पाटीदार फलंदाजीला आला असताना मयंक मार्कंडेयला गोलंदाजी करायला आणणं खरं तर चुकीचं आहे. त्याने आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर २०२४ च्या एका जुन्या सामन्याचं उदाहरण दिलं आणि सांगितलं हार्दिक पंड्याचे निर्णय चुकतात..त्याने आठवण करून दिली की रजत पाटीदारने याच्या अगोदर देखील मयंक मार्कंडेयला फलंदाजी करत चांगलेच चौकार षटकार लगावले होते. रजत हा फिरकी गोलंदाजीला चांगला खेळतो, तरीही हार्दिकने गोलंदाजीला मयंकला आणले.अश्विन म्हणाला वानखेडेच्या खेळपट्टीवर फिरकीसाठी मदत नव्हती आणि चुकीच्या निर्णयांमुळे सामना आणखी फसत गेला. मयंक मार्कंडेयने तर २ षटकांतच ४० धावा दिल्या..त्याचबरोबर भरपूर अनुभव असलेल्या मिचेल सॅन्टनरने देखील ४० धावा दिल्या. मुंबईच्या गोलंदाजांनी रजतला फलंदाजी करण्यासाठी चांगली संधी दिली, त्यामुळे फक्त १७ चेंडूत रजतने आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं आणि २४० धावा त्यांनी केल्या. अश्विन हार्दिक पंड्याबद्दल पहिल्यांदा बोलला नाही, तर हंगाम सुरू होण्याआधी देखील त्याने सांगितलं होतं की मुंबईचं कर्णधारपद हे सूर्यकुमार यादवकडे द्यायला पाहिजे. त्याच्या मते अशा सामन्यांमध्ये गोलंदाजी कोणाला द्यायची याचा योग्य निर्णय घेणं गरजेचं असतं, एकंदरीत अश्विनने हार्दिक पांड्याच्या निर्णयावर प्रश्न उभे केले आहेत.