IPL 2026: मिचेल स्टार्कला नेमकं काय झालं, भारतात अजून का नाही आलाय? स्वत:च केला मोठा खुलासा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सुरूवात आजपासून (28 मार्च) होत आहे. आज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात सामना होणार आहे. आज रात्री 7.30 वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. या हंगामापूर्वी अनेक संघासाठी दुखापतीच्या बातम्या आल्या आणि अनेक खेळाडू या हंगातून बाहेर देखील झाले. असाच धक्का सध्या दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाला लागला. हंगाम सुरु होण्याअगोदर दिल्लीचा स्टार वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्क अद्याप स्पर्धेसाठी भारतात आलेला नाही. त्याबाबत आता त्याने स्वत: अपडेट दिले आहेत..आयपीएल २०२६ मध्ये दिल्ली आपला पहिला सामना लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध १ एप्रिलला होणार आहे. स्पर्धा होण्यापूर्वीच दिल्ली कॅपिटल्सचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्क दुखापतग्रस्त झाला असून सुरुवातीच्या सामन्याला मुकणार आहे..मात्र त्याच्याबाबत अनेक उलट सुलट चर्चा सुरू होत्या. तसेच यापूर्वीही मिचेल स्टार्क आणि आयपीएलपूर्वीच्या दुखापती हे नातं राहिल्याचे दिसलं आहे. त्यामुळे त्याच्यावर टीकाही होत होती. पण आता स्टार्कनेच त्याच्या दुखापतीवर अपटेड दिलं असून लवकरच दिल्लीसाठी परत येणार असल्याचे म्हटले आहे..मिचेल स्टार्कने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केरत माहिती दिली की सध्या तो डावा खांदा आणि कोपराच्या दुखापतीतून सावरत आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या उन्हाळी हंगामात खेळताना तो दुखापतग्रस्त झाला होता. त्याला दुखापत एवढी गंभीर असेल अस वाटत नव्हतं, मात्र त्याने आता केलेल्या पोस्टवरून आता स्पष्ट झालंय.मिचेलने पोस्टमध्ये प्रसारमाध्यमांवर निशाणा साधलाय. पुढे तो म्हणाला माझ्यापेक्षा माझ्या शरीराची सगळी माहिती यांना जास्त आहे, आणि चुकीची माहिती पसरवतात..या दुखापतीमुळे संघाला त्रास होणार आहे, याची मला चांगलीच जाणीव आहे, त्यासाठी मी माझ्या संघाची आणि चाहत्यांची माफी मागतो आणि लवकरात लवकर मैदानावर परतण्याचा प्रयत्न करत आहे, असंही स्टार्कने म्हटले आहे..त्यामुळे आता स्टार्क लवकरात लवकर तंदुरुस्त व्हावा आणि संघात परतावा, अशी दिल्ली कॅपिटल्सची अपेक्षा असेल. स्टार्कने आत्तापर्यंत आयपीएलमध्ये ५२ सामने खेळले असून ६५ विकेट्स घेतल्या आहेत.