Hardik Pandya: आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ, हार्दिक; आयपीएलमधील सलग तिसऱ्या पराभवानंतर मुंबई संघाचा कर्णधार निराश

मुंबई : एकापाठोपाठ एक असे पराभव होत राहिल्यानंतर आता सर्वांना आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहे आणि विजयी मार्ग तयार करावा लागणार आहे, अशी खंत आणि निराशा मुंबई इंडियन्स संघाचा कर्णधार हार्दिक पंड्याने व्यक्त केली..वानखेडे स्टेडियमवर रविवारी बंगळूर संघाकडून झालेला पराभव पाच वेळा आयपीएल जिंकणाऱ्या मुंबई संघाला सध्या असलेल्या त्यांच्या अस्तित्वाची जाणीव करून देणारा ठरला. प्रतिस्पर्ध्यांवर वर्चस्व गाजवण्यापेक्षा त्यांच्या मागे धावत जाण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे, अशीही खंत हार्दिकने बोलून दाखवली..फिल साल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार यांच्या अर्धशतकांमुळे चार बाद २४० धावांचा डोंगर उभा करणाऱ्या बंगळूर संघासमोर मुंबईला पाच बाद २२२ धावांपर्यंत मजल मारता आली. मुंबई संघाने हा सामना १५ व्या षटकाच्या आतच गमावला होता. सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या शेरफेन रुदरफर्डने ३१ चेंडूंत ७१ धावांचा झंझावात सादर केला. त्यामुळे पराभवाचे अंतर कमी झाले आणि मुंबईचा १८ धावांनी पराभव झाला. प्रमुख फलंदाजांनी सुरुवातीला थोड्या प्रमाणात योगदान दिले असते, तर कदाचित मुंबई संघाला जिंकण्याची संधी मिळाली असती, अशीही चर्चा केली जात होती..आम्ही अधिक जास्त धावा दिल्या आणि एवढ्या धावा दिल्यानंतर वर्चस्वापेक्षा पाठलाग करण्याची वेळ आली. गेल्या तीन सामन्यांत गोलंदाजीच नव्हे, तर फलंदाजीतही प्रतिस्पर्धी संघांच्या पाठीमागे धावत जाण्याची नामुष्की आली आहे, असे हार्दिक म्हणाला. या सलग तिसऱ्या पराभवामुळे मुंबई इंडियन्स गुणतक्त्यात आठव्या स्थानावर आहे..प्रत्येक सामन्यासाठी आम्ही रणनीती तयार करतोय, पण ती उपयोगी ठरत नसल्याचे सांगत हार्दिकने त्यात आता तातडीने सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मत मांडले. आता आम्हाला तीन दिवसांची विश्रांती आहे. या दिवसांत बऱ्याच गोष्टींवर नव्यावे विचार करावा लागणार आहे. दोन सामन्यांत नाणेफेकीचा कौलही आमच्या बाजूने लागला तरीही त्या संधीचा फायदा घेता आला नाही. आता फलंदाजी आणि गोलंदाजीतही नव्याने संघरचना करावी लागू शकेल, असे हार्दिक म्हणाला..आयपीएलसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या खेळपट्यांचे स्वरूप पाहता आम्हाला संधीचा फायदा घेऊन क्षमतेनुसार चांगली फलंदाजी करावी लागेल, त्याचसोबत गोलंदाजीत अचूकता आणावी लागेल. त्यानंतर निकाल काहीही लागला तरी चांगल्या आणि झुंजार खेळाचे समाधान लागेल, असे मत हार्दिकने मांडले..गोलंदाजी असो वा फलंदाजी आम्ही पॉवरप्लेमध्ये कमी पडत आहोत, त्यावर आता अभ्यास करावा लागणार आहे आणि त्यात सुधारणाही करावी लागणार आहे. त्यासाठी इतर पर्यायांचाही विचार करावा लागेल, असे हार्दिक म्हणाला..रुदरफर्डला वरचा क्रमांक मिळणार ?३१ चेंडूंत नाबाद ७१ धावांची खेळी करणारा रुदरफर्डला आणखी काही चेंडू मिळाले असते, तर त्याने सामन्याचा निकाल बदलला असता, अशी चर्चा केली जात आहे. रुदरफर्डने आमच्यासमोर पर्याय निर्माण केला आहे. त्यामुळे पुढच्या सामन्यांत त्याला वरच्या क्रमांकावर बढती मिळू शकते, असे संकेत हार्दिकने दिले.