IPL 2026: मुंबईला घरच्या मैदानावर पुनरागमनाची आशा; सलग चौथा पराभव टाळण्याचा प्रयत्न, पंजाब संघाशी आज लढत, कशी असेल Playing XI

मुंबई : पाच वेळा विजेत्या ठरलेल्या मुंबई इंडियन्स संघाला यंदाच्या आयपीएल मोसमात निराशेला सामोरे जावे लागत आहे. सलामीच्या लढतीत विजय मिळवल्यानंतर सलग तीन सामन्यांमध्ये मुंबईच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. आता या स्पर्धेत पुनरागमन करण्यासाठी मुंबईच्या संघाला आज (ता. १६) होत असलेल्या पंजाब किंग्सविरुद्धच्या साखळी सामन्यात विजय मिळवावा लागणार आहे. मुंबईचा संघ वानखेडे या घरच्या स्टेडियमवर विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करताना दिसेल..पंजाबच्या संघाने पहिल्या चार सामन्यांपैकी तीनमध्ये विजय मिळवला असून, एक लढत पावसामुळे रद्द झाली आहे. याचा अर्थ पंजाबच्या संघाने अद्याप या स्पर्धेमध्ये एकाही लढतीत पराभवाचा सामना केलेला नाही. याप्रसंगी मुंबईसमोर कठीण पेपर असणार आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही..मुंबईच्या संघाने सलामीच्या लढतीत कोलकता नाईट रायडर्स संघाला पराभूत केले. तब्बल मागील १३ मोसमांमधील मुंबईने सलामीला मिळवलेला हा पहिला विजय होय. त्यानंतर मात्र मुंबई संघाला सलग तीन लढतींमध्ये हार पत्करावी लागली. दिल्ली, राजस्थान व बंगळूर या तीन संघाकडून पराभवाची नामुष्की ओढवली. मुंबईच्या संघाला या निराशेमधून बाहेर येण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागेल..माजी कर्णधार रोहित शर्मा याला मागील लढतीत मुंबईतील उकाड्याचा प्रचंड त्रास झाला. तसेच दुखापतीचा सामनाही करावा लागला. पंजाबविरुद्धच्या लढतीत मुंबई संघामध्ये तो नसणार आहे. मुंबईच्या संघाला फलंदाजी, गोलंदाजी या दोन्ही विभागांमध्ये खेळ उंचवावा लागणार आहे. रायन रिकल्टन व रोहित शर्मा यांच्याकडून सलामीला सातत्यपूर्ण फलंदाजी होताना दिसत नाही. सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या व तिलक वर्मा यांच्याकडून मधल्या फळीत कमालीची निराशा होत आहे..विकेटविना जसप्रीत बुमरावेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमरा हा अव्वल दर्जाचा गोलंदाज. मात्र, आयपीएलमधील पहिल्या चार सामन्यांमध्ये त्याला एकही विकेट मिळवता आलेली नाही. मुंबई संघासाठी ही डोकेदुखी ठरत आहे. ट्रेंट बोल्ट व हार्दिक पंड्या या अनुभवी गोलंदाजांनाही अपयशाचा सामना करावा लागत आहे. शार्दुल ठाकूर, मयांक मार्कंडे व मिचेल सँटनर यांच्या गोलंदाजीवरही आक्रमण करण्यात येत आहे. पंजाबविरुद्धच्या लढतीत या सर्व गोलंदाजांना आपला खेळ उंचवावा लागणार आहे..भक्कम फलंदाजीपंजाब संघाचा फलंदाजी विभाग भक्कम आहे. तसेच सर्व फलंदाज फॉर्ममध्ये फलंदाजी करताना दिसत आहेत. प्रभसिमरन सिंग व प्रियांश आर्या या सलामी फलंदाजांकडून शानदार फलंदाजी होत आहे. श्रेयस अय्यर, कूपर कोनोली हे मधल्या फळीत कात टाकताना दिसत आहेत. मार्को यान्सेन, मार्कस स्टॉयनिस हे अष्टपैलू खेळाडू त्यांच्या दिमतीला असतीलच. यामुळे पंजाबच्या संघाचे पारडे जड असण्याची शक्यता आहे..अर्शदीपला सूर गवसेनापंजाबचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग याला यंदाच्या आयपीएल मोसमात अद्याप सूर गवसलेला नाही. अर्शदीप सिंगने यंदाच्या मोसमात खेळलेल्या चार सामन्यांमध्ये टाकलेल्या ८४ चेंडूंमध्ये १४९ धावांची लूट करण्यात आली आहे. त्याला आपल्या गोलंदाजीत सुधारणा करावी लागणार आहे. झेवियर बार्टलेट, युझवेंद्र चहल व विजयकुमार वैशाख यांनाही गोलंदाजीत चमक दाखवावी लागणार आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हनमुंबई इंडियन्स : रायन रिकेल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कर्णधार), नमन धीर, मिचेल सँटनर, शार्दुल ठाकूर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे, जसप्रीत बुमराह, पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, कूपर कॉनली, श्रेयस अय्यर ( कर्णधार ), शशांक सिंग, मार्कस स्टॉइनिस, मार्को यान्सन, झेवियर बार्टलेट, विजय कुमार वैशाख, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.