MS Dhoni: माझं शरीर आता थकलंय! सुरेश रैनाकडे MS Dhoni ची मन की बात; आयपीएलमधून निवृत्तीची भीती

Emotional Conversation Between Dhoni And Raina: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ चे आता काहीच आठवडे शिल्लक राहिले आहेत. चेन्नई सुपर किंग्सला(CSK) सोमवारी हैदराबादविरुद्ध ५ विकेट्सने पराभव स्वीकारावा लागला.सोमवारी हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात या हंगामात चेन्नईने आपला शेवटचा सामना घरच्या मैदानावर म्हणजेच चेपॉकवर खेळला. या सामन्यात चेन्नईच्या सगळ्या चाहत्यांना धोनी(MS. DHONI) मैदानात उतरेल अशी अपेक्षा होती. थालाला पाहण्यासाठी चाहते मैदानावर मोठ्या उत्साहात उपस्थित होते. मात्र धोनी या सामन्यात खेळला नाही. तरीही चाहत्यांना त्याला पाहायला नक्की मिळालं..या सामन्यात चेन्नईला मोठा धक्का सहन करावा लागला. हैदराबादकडून मिळालेल्या पराभवामुळे जवळपास चेन्नई सुपर किंग्सच्या प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या आशा संपुष्टात आल्या आहेत. चेपॉकच्या मैदानात चेन्नईचा हा या हंगामातील शेवटचा सामना होता, त्यामुळे चाहत्यांसाठी हा क्षण भावनिक होता. या हंगामात धोनीने एकही सामना खेळलेला नाही. चेन्नईचा घरच्या मैदानावरील अखेरचा सामना असल्यामुळे एमएस धोनी मैदानात उपस्थित राहिला होता..IPL मध्ये 'धोनी युगाचा' आज शेवट होणार? चर्चेला उधाण; घरातील अखेरच्या सामन्यापूर्वी ऋतुराजला Dhoni ने काय दिला सल्ला?.धोनीचा हा अखेरचा हंगाम असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. मात्र सोमवारी झालेल्या सामन्यानंतर धोनी मैदानात आला आणि चेन्नई संघाने चाहत्यांसाठी आभार सोहळा आयोजित केला होता. त्यावेळी धोनी सर्व खेळाडू आणि प्रशिक्षकांना भेटला. मात्र खरी चर्चा रंगली ती धोनी आणि सुरेश रैना यांच्या भेटीची..सुरेश रैनाकडे धोनीची 'मन की बात'जेव्हा धोनी आणि रैना यांची मैदानावर भेट झाली तेव्हा त्यांच्यात चर्चा देखील झाली. दोघांनीही टीम इंडियासाठी अनेक सामने खेळले आहेत. सुरेश रैनाच्या मते धोनी पुढच्या एका हंगामासाठी संघात परतू शकतो. स्टार स्पोर्ट्सशी बोलताना रैनाने धोनीच्या निवृत्तीच्या चर्चेवर आणि २०२७ मध्ये खेळण्याच्या शक्यतेसंदर्भात झालेल्या वैयक्तिक संभाषणाचा खुलासा केला. सुरेश रैना त्याला म्हणाला की, "तू २०२७ च्या आयपीएलला मुकणार आहेस, हे चालणार नाही. कारण या हंगामात तू खेळू शकला नाहीस."यावर धोनी रैनाला म्हणाला की, "माझं शरीर आता मला आधीसारखी साथ देत नाही. थोडं थकलंय, कमकुवत झालंय."मात्र रैनाने हे कारण ऐकलं नाही. तो म्हणाला, "आम्ही तुझं काही ऐकणार नाही, तुला पुढच्या वर्षी यावंच लागेल.".IPL मध्ये 'धोनी युगाचा' आज शेवट होणार? चर्चेला उधाण; घरातील अखेरच्या सामन्यापूर्वी ऋतुराजला Dhoni ने काय दिला सल्ला?.सुरेश रैनाच्या मते पुढच्या वर्षी खेळायचं की नाही हा पूर्णपणे धोनीचा वैयक्तिक निर्णय आहे. मात्र त्याचा विचार सकारात्मक वाटत आहे आणि चेन्नईच्या संघात सध्या वातावरण देखील चांगलं आहे. थोडक्यात, धोनीने जरी "माझं शरीर थकलं आहे" असं म्हटलं असलं, तरी त्याचा विचार सकारात्मक दिसत आहे.इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ च्या या स्पर्धेत धोनीने आतापर्यंत एकही सामना खेळलेला नाही. सुरुवातीला सांगण्यात आलं होतं की धोनी पोटरीच्या दुखापतीमुळे सुरुवातीचे २ आठवडे खेळणार नाही. मात्र आता चेन्नईचा हंगामातील शेवटचा साखळी सामना बाकी आहे. त्या शेवटच्या सामन्यात धोनी खेळेल का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं असेल.