Punjab Kings: पंजाब किंग्सचा दबदबा! IPL 2026 मध्ये कोणालच न जमलेला कारनामा श्रेयस अय्यरच्या शिलेदारांनी करून दाखवला

इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ स्पर्धा चांगलीच रंगात आली आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये पंजाब किंग्स(Punjab Kings) जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. पंजाब किंग्स हा गुणतालिकेत ११ अंकांसह पहिल्या स्थानावर आहे. रविवारी पंजाब किंग्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स(Lucknow Super Giants) यांच्यात हंगामातील २९ वा सामना खेळला गेला. ज्यात लखनौ सुपर जायंट्सच्या कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. फलंदाजी करताना पंजाबच्या संघाने या हंगामातील सर्वाधिक धावा करत लखनौला ५४ धावांनी नमवल. या सामन्यातच पंजाब किंग्सने एक विक्रम देखील आपल्या नावावर केला..सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पंजाबने २५४ धावा केल्या, ज्यात प्रियांश आर्य व कूपर कॉनॉली यांनी चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडला. प्रियांश आर्यने धडाकेबाज फलंदाजी करत ९३ धावा केल्या. त्याने ३७ चेंडूत ९ षटकार आणि ४ चौकार मारले. त्याचबरोबर ऑस्ट्रेलियाच्या कूपर कॉनॉलीने ७८ धावा केल्या. त्याने ४६ चेंडूत ८ चौकार आणि ७ षटकार लगावले. या दोघांच्या जबरदस्त खेळीमुळे पंजाब किंग्सने दुसऱ्या विकेटसाठी १८२ धावांची भागीदारी केली. आयपीएलमध्ये पंजाबची ही तिसरी २५० पेक्षा जास्त धावसंख्या ठरली..कोणता विक्रम केला?पंजाब किंग्सने जबरदस्त खेळी करत ५४ धावांनी हा सामना आपल्या नावावर केला. फलंदाजीची सुरुवात करणाऱ्या पंजाबने सुरुवातीलाच पहिली विकेट गमावली. संघाचा सलामीवीर प्रभसिमरन सिंह शून्यावर बाद झाला. त्यानंतर प्रियांश आर्य व कूपर कॉनॉली यांनी मिळून पंजाबला २५४ धावांपर्यंत पोहोचवलं..लखनौ सुपर जायंट्सला सामना जिंकण्यासाठी २५५ धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं होतं. धावांचा पाठलाग करताना लखनौचा संघ २०५ धावांपर्यंतच मजल मारू शकला. लखनौचा कर्णधार ऋषभ पंतने ४३ धावा केल्या, तर मिचेल मार्शने ४० धावांचं योगदान दिलं..या विजयासह पंजाब किंग्सने लखनौ सुपर जायंट्सवर दमदार विजय मिळवला आणि एका हंगामातील पहिले ६ सामने अपराजित राहणारा आयपीएलमधील पहिला संघ बनला. हा विक्रम करणारा पंजाब हा एकमेव संघ ठरला आहे..पुढील सामनापंजाब किंग्सचा पुढील सामना शनिवारी २५ एप्रिलला दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध होणार आहे. हा सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जाईल. दुपारी ३.३० वाजता सामन्याची सुरुवात होईल. तर लखनौ सुपर जायंट्सचा पुढील सामना २२ एप्रिलला राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध होणार आहे.