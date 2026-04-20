IPL

Punjab Kings: पंजाब किंग्सचा दबदबा! IPL 2026 मध्ये कोणालच न जमलेला कारनामा श्रेयस अय्यरच्या शिलेदारांनी करून दाखवला

Punjab Kings Record: पंजाब किंग्जने लखनौ सुपर जायंट्सवर ५४ धावांनी विजय मिळवत आयपीएल २०२६ मध्ये सलग सहा सामने जिंकण्याचा विक्रम केला. प्रियांश आर्य आणि कूपर कॉनॉलीच्या शानदार खेळीमुळे पंजाब अव्वल स्थानी.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ स्पर्धा चांगलीच रंगात आली आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये पंजाब किंग्स(Punjab Kings) जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. पंजाब किंग्स हा गुणतालिकेत ११ अंकांसह पहिल्या स्थानावर आहे. रविवारी पंजाब किंग्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स(Lucknow Super Giants) यांच्यात हंगामातील २९ वा सामना खेळला गेला. ज्यात लखनौ सुपर जायंट्सच्या कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. फलंदाजी करताना पंजाबच्या संघाने या हंगामातील सर्वाधिक धावा करत लखनौला ५४ धावांनी नमवल. या सामन्यातच पंजाब किंग्सने एक विक्रम देखील आपल्या नावावर केला.

Cricket
IPL
Rishabh Pant
Panjab Kings
Lucknow Super Giants
IPL 2026

