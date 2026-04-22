LSG vs RR सामना बदलू शकतो इतिहास; वैभव सूर्यवंशीकडे मोठ्या विक्रमाची संधी,फक्त २ धावा दूर अन्...

आयपीएल २०२६(IPL) चा ३२ वा सामना आज राजस्थान रॉयल्स(Rajasthan Royals) आणि लखनऊ सुपर जायंट्स(Lucknow Super Giants) यांच्यात लखनऊच्या इकाना क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. हा सामना राजस्थान रॉयल्ससाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या सामन्यात त्यांना पुनरागमन करण्याची चांगली संधी असेल. राजस्थानने आतापर्यंत या हंगामात ६ सामने खेळले असून त्यात ४ विजय आणि २ पराभव आहेत. ८ गुणांसह राजस्थान सध्या चौथ्या स्थानावर आहे..या सामन्यात राजस्थानचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीसाठी मोठा विक्रम करण्याची संधी आहे. हैदराबाद आणि कोलकाता विरुद्ध मागील दोन्ही सामने गमावल्यानंतर आता राजस्थान पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल..Vaibhav Suryavanshi Records: १५ वर्षीय वैभवने IPL मध्ये इतिहास घडवला! असा पराक्रम, जो जगात आतापर्यंत कुणालाच नव्हता जमला... .वैभव सूर्यवंशीसाठी हा हंगाम खूपच शानदार ठरत आहे. त्याने या हंगामात ४१.०० च्या सरासरीने २४६ धावा केल्या आहेत. चेन्नईविरुद्ध खेळताना त्याने अवघ्या १५ चेंडूत ५२ धावा करत आयपीएल इतिहासातील वेगवान अर्धशतकांपैकी एक अर्धशतक झळकावलं. त्याने जसप्रीत बुमराह आणि भुवनेश्वर कुमारसारख्या अनुभवी गोलंदाजांच्या पहिल्याच चेंडूंवर चौकार-षटकार मारत आपली क्षमता दाखवून दिली आहे..वैभव आता आपल्या कारकिर्दीतील दोन मोठ्या टप्प्यांच्या उंबरठ्यावर आहे. आयपीएलमध्ये १३ डावांत त्याने ४९८ धावा केल्या असून ५०० धावांचा टप्पा गाठण्यासाठी त्याला फक्त २ धावांची गरज आहे. तसेच ५० षटकार पूर्ण करण्यासाठी तो फक्त ६ षटकार दूर आहे. आज त्याची बॅट चालली तर कमी वयात हा विक्रम करणारा तो खेळाडू ठरू शकतो. आतापर्यंत त्याने २२०.३६ च्या स्ट्राइक रेटने फलंदाजी करत ४४ षटकार आणि ४२ चौकार मारले आहेत..राजस्थानसाठी मोठी गोष्ट म्हणजे त्यांची फलंदाजी मोठ्या प्रमाणात यशस्वी जायसवाल आणि वैभव सूर्यवंशीवर अवलंबून आहे. जेव्हा हे दोघे चांगली सुरुवात करून देतात तेव्हा राजस्थानसाठी विजय सोपा होतो. मात्र हे दोघे लवकर बाद झाले तर मधल्या फळीला संघर्ष करावा लागतो. लखनऊच्या खेळपट्टीवर फिरकी गोलंदाजांचे वर्चस्व असते, त्यामुळे या खेळपट्टीवर राजस्थानचे सलामीवीर काय कमाल करतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..वैभव करू शकतो मोठा विक्रमआयपीएल इतिहासात आपल्या पहिल्या १३ डावांत सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम वैभव सूर्यवंशीच्या नावावर आहे. त्याने १३ डावांत ४४ षटकार ठोकले आहेत, जे आतापर्यंत कोणत्याही फलंदाजापेक्षा जास्त आहेत. या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर ग्लेन मॅक्सवेल असून त्याने ३३ षटकार मारले आहेत. निकोलस पूरन आणि जॅक फ्रेझर मॅकगर्क यांनी प्रत्येकी ३० षटकार मारले आहेत.वैभवने केवळ षटकारांमध्येच नाही तर स्ट्राइक रेटमध्येही या दिग्गजांना मागे टाकलं आहे. त्याचा २२० पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेट हा पूरन आणि मॅकगर्कपेक्षा जास्त आहे. आता तो आयपीएलमध्ये ५०० धावा आणि ५० षटकार पूर्ण करणारा सर्वात युवा फलंदाज होण्याच्या अगदी जवळ आहे.