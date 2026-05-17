लाईव्ह सामन्यात रवी शास्त्रींची मोठी चूक! नाणेफेकीच्या वेळी शुभमन गिलला काय बोलले?

Ravi Shastri Makes Major Toss Error: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ चा ६० वा सामना शनिवारी गुजरात टायटन्स(GT) आणि कोलकाता नाईट रायडर्स(KKR) यांच्यात रंगला. सामन्यादरम्यान भारतीय माजी प्रशिक्षक रवी शास्त्री(Ravi Shastri) यांच्याकडून एक मोठी चूक झाली. गुजरात आणि कोलकाता यांच्यात झालेल्या सामन्यात गुजरातच्या कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. न्यूझीलंडचा सलामीवीर फिन ॲलनने सुरुवातीला मिळालेल्या दोन जीवदानांचा फायदा उचलत ३५ चेंडूंमध्ये ९३ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. कोलकाता नाईट रायडर्सने या हंगामातील आपली सर्वोच्च धावसंख्या उभारली..रवी शास्त्रीने केली मोठी चूकनाणेफेकच्या वेळी रवी शास्त्री शुभमन गिलला चुकून म्हणाले की गुजरात संघ आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफसाठी आधीच पात्र ठरला आहे. "तुमच्या संघावर आधीच 'Q' अक्षराचा शिक्का बसला आहे, तुम्ही याकडे कसे पाहत आहात?" असे शास्त्री म्हणाले..GT vs KKR Live: शुभमन गिलची वादळी खेळी! विराट कोहलीकडून हिसकावली ऑरेंज कॅप; वैभव सूर्यवंशी टॉप फाईव्हमधून बाहेर गेला.यावर गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिल म्हणाला, "आम्ही प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेत आहोत कारण काल थोडा पाऊस पडला आहे. त्यामुळे मला असं वाटत आहे की नंतर खेळपट्टी फलंदाजीसाठी चांगली होईल. आमच्या गोलंदाजांनी आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी केली आहे. फॉर्म आमच्या बाजूने आहे. परंतु आम्ही कोणत्याही संघाला हलक्यात घेऊ शकत नाही.".काल सामन्यात कोलकाताने २ बाद २४७ धावा केल्या. त्यांनी या हंगामातील आपली सर्वोच्च धावसंख्या उभारली. कोलकाताकडून फिन ॲलन आणि अंगक्रिश रघुवंशी यांनी शानदार खेळी केली. फिन ॲलनने ३५ चेंडूत ९३ धावा केल्या, तर अंगक्रिश रघुवंशीने ४४ चेंडूत ८२ धावा केल्या. त्याचबरोबर कॅमेरून ग्रीनने २८ चेंडूत ५३ धावांची खेळी केली..KKR vs GT, IPL Points Table: शुभमन गिलचं शतक हुकलं अन् कोलकाताने रोखला गुजरातचा विजयरथ! KKR चं प्लेऑफचं आव्हान जिवंत.लक्ष्याचा पाठलाग करायला आलेल्या गुजरातने हार न मानता चांगली खेळी केली. कर्णधार शुभमन गिलने ८५ धावांची खेळी केली. सलामीवीर जोस बटलरने ५७ धावा केल्या, तर साई सुदर्शन देखील चमकला. त्याने ५३ धावांची खेळी केली. मात्र कोलकाताने हा सामना २९ धावांनी जिंकला.