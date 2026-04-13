Video Viral: 'काय यार...' रोहित शर्मा बॅटिंगला येण्याआधीच अंपायर्सवर वैतागला, पाहा नेमकं काय घडलं

आयपीएल 2026 (IPL) चा हंगाम चांगलाच रंगात आला असून काल (12 एप्रिल) वानखेडे स्टेडियममध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (Royal Challengers Bangalore) आणि मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) यांच्यात हंगामाचा 20 वा सामना खेळला गेला. या सामन्यात अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. या दरम्यान फलंदाजीला जाण्यापूर्वीच रोहित शर्माला अंपायर्सने अडवलं होतं. त्याचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे..या सामन्यात बंगळुरूने दिलेल्या 241 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायला आलेल्या रायन रिकलटन (Ryan Rickelton) आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) यांना मैदानात उतरण्याच्या अगोदरच अंपायरने बॅट तपासण्यासाठी थांबवलं. सुरुवातीला असं वाटलं की बॅटचा आकार आवश्यक तेवढा नाही, परंतु ती बॅट अंपायरकडे असलेल्या गॅगमधून पास करण्यात आली. यामुळे रोहित शर्मा थोडा वैतागला होता. सामना उशिरा सुरू झाल्यामुळे रोहित शर्मा थोडा चिडलेला दिसला. "काय यार" असं म्हणताना तो ऐकू आलेला दिसला. तो याआधी मागच्या हंगामात देखील हीच बॅट वापरत असल्याचं तो सांगताना ऐकू आलं..काल झालेल्या सामन्यात नाणेफेक जिंकून मुंबई इंडियन्सने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. फलंदाजीला आलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या फलंदाजांनी जबरदस्त फलंदाजी केली. ज्यात संघाचा स्टार खेळाडू विराट कोहली (५०), कर्णधार रजत पाटीदार (५३), फिल सॉल्ट (७८) यांनी दमदार फलंदाजी केली. त्यामुळे बंगळुरूने २४० धावांचा डोंगर उभारला. त्यानंतर २० षटकात मुंबईला २२२ धावांपर्यंतच पोहचता आले. या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने १८ धावांनी विजय मिळवला. मुंबई इंडियन्सचा हा सलग तिसरा पराभव आहे..या सामन्यात मुंबई इंडियन्स संघाला मोठा धक्का देखील बसला. १३ चेंडूत १९ धावा करून रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट झाला. रोहितला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाल्याचं समोर आले आहे. परंतु, त्याच्या दुखापतीवर अद्याप मुंबई इंडियन्स किंवा हार्दिक पांड्याने अपडेट दिलेले नाहीत. त्यामुळे आता तो पुढील सामन्यात खेळायला उतरेल का हे बघणं महत्त्वाचं ठरेल..IPL 2026: विराट कोहली बॅटिंगला जात होता, मागे रोहित शर्माला पाहून मागे फिरला अन् मग... Video Viral.दरम्यान या स्पर्धेत याआगोदर देखील अनेक खेळाडूंच्या बॅट तपासल्याचं आपल्याला या हंगामात दिसलं होतं. चेन्नई सुपर किंग्सचा फलंदाज आयुष म्हात्रे याची देखील बॅट तपासताना हंगामात दिसलं होतं.