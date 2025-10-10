IPL 2026 पूर्वी मोठी बातमी! संजू सॅमसन जुन्या संघात परतणार?कर्णधारपदाची ऑफर; RR दोन फिरकीपटूंनाही रिलीज करणार

आयपीएलच्या आगामी हंगामापूर्वी राजस्थान रॉयल्सच्या गोटातून मोठी बातमी समोर आली आहे. राजस्थानचा संघ संजू सॅमसनला रिलीज करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय श्रीलंकेचे दोन फिरकीपटू माहिश थीक्षणा आणि वानिंदू हसरंगा यांनाही रिलीज केलं जाणार असल्याचं सांगितलं जातं आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, १३ ते १५ डिसेंबर दरम्यान आयपीएलचं ऑक्शन होणार आहे. पण त्यापूर्वी १५ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व संघांना रिलीज करण्यात येणाऱ्या खेळाडूंची यादी द्यावी लागणार आहे. राजस्थानकडून देण्यात येणाऱ्या यादीत संजू सॅमसनचं नाव सर्वात वर असल्याचं सांगितलं जातं आहे..Sanju Samson: 'शुभमन गिलच्या पुनरागमनानंतर...' Asia Cup मध्ये सॅमसनच्या बदलल्या फलंदाजी क्रमावर अखेर सूर्यकुमार यादव व्यक्त.जर राजस्थानच्या संघाला लिलावापूर्वी खेळाडूंची ट्रेड डील करता आली नाही, तर संजूला रिलीज केलं जाणं जवळपास निश्चित आहे. महत्त्वाचं म्हणजे यापूर्वीच्या ट्रेड संदर्भात राजस्थानच्या संघाकडून चेन्नई आणि कोलकाताच्या संघात बोलणी झाल्याची चर्चा होती. मात्र, नंतर ही चर्चा मागे पडली..अशावेळी संजू सॅमनसचा पुढचा प्रवास कसा असेल? याची उत्सुकता त्याच्या चाहत्यांना आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, संजू सॅमसनसाठी तीन संघ आग्रही आहेत. यामध्ये चेन्नई, कोलकाता आणि दिल्लीच्या संघाचा समावेश आहे. यापैकी चेन्नई आणि कोलकाताच्या संघाशी यापूर्वी चर्चा झाली. मात्र, आता दिल्लीचा संघही आग्रही असल्याची माहिती आहे. इतकच नाही, तर दिल्लीच्या संघाने संजू सॅमसनला कर्णधारपदाची ऑफर दिल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे तो जुन्यासंघात परतणार क? याची उत्सुकता आहे..Sanju Samson: संघासाठी ९व्या क्रमांकावरही फलंदाजी करेन, प्रसंगी...! संजू हसनू बोलला, पण त्याच्या व्यथा डोळ्यांतून जाणवल्या Video.आयपीएलच्या गेल्या हंगामात संजू सॅमसनला दुखापतीमुळे केवळ नऊ सामने खेळता आले. या नऊ सामन्यात त्याने 35.62 च्या सरासरीने 285 धावा केल्या आहेत. त्यांच्या कामगिरीनंतर राजस्थान रॉयल्सने त्याला रिलीज करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. याशिवाय राजस्थानच्या संघाचे मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड आणि गोलंदाजी प्रशिक्षक साईराज बहुतुले यांनीही राजीनामा दिला आहे. त्यांच्याऐवजी कुमार संगकाराची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.