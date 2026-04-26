बापरे... अभिषेक शर्मा चालत असताना पोरीनं अचानक हातच ओढला अन् पुढे काय घडलं पाहा Viral Video

Abhishek Sharma: सनरायझर्स हैदराबादने राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध ५ गडी राखून विजय मिळवला. अभिषेक शर्माने ५७ धावांचे अर्धशतक केले; सामना संपल्यानंतर एका फॅन गर्लने त्याचा हात ओढल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
Viral Video

Viral Video

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Viral Video: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ चा ३६ वा सामना शनिवारी २५ एप्रिलला राजस्थान रॉयल्स(Rajasthan Royals) आणि सनरायझर्स हैदराबाद(Sunrisers Hyderabad) यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात हैदराबादने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. फलंदाजीला आलेल्या राजस्थानने आपल्या निर्धारित २० षटकांत २२८ धावा करत हैदराबादसमोर २२९ धावांचं लक्ष्य ठेवलं. ज्यात राजस्थान संघाचा स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशीने शानदार शतक झळकावलं. वैभवने ३७ चेंडूत ५ चौकार आणि १२ षटकारांच्या मदतीने १०३ धावा केल्या.

