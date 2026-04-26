बापरे... अभिषेक शर्मा चालत असताना पोरीनं अचानक हातच ओढला अन् पुढे काय घडलं पाहा Viral Video

Viral Video: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ चा ३६ वा सामना शनिवारी २५ एप्रिलला राजस्थान रॉयल्स(Rajasthan Royals) आणि सनरायझर्स हैदराबाद(Sunrisers Hyderabad) यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात हैदराबादने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. फलंदाजीला आलेल्या राजस्थानने आपल्या निर्धारित २० षटकांत २२८ धावा करत हैदराबादसमोर २२९ धावांचं लक्ष्य ठेवलं. ज्यात राजस्थान संघाचा स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशीने शानदार शतक झळकावलं. वैभवने ३७ चेंडूत ५ चौकार आणि १२ षटकारांच्या मदतीने १०३ धावा केल्या..लक्ष्याचा पाठलाग करायला आलेल्या हैदराबादने १८.३ षटकांत ५ गडी गमावत सामना जिंकला. हैदराबादकडून अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशन यांनी जबरदस्त फलंदाजी केली. ईशानने ७४ धावा तर अभिषेकने ५७ धावा केल्या. या सामन्यानंतरचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे, ज्यात अभिषेक शर्माचा हात एका फॅन गर्लने जबरदस्तीने ओढल्याचं दिसत आहे..सनरायझर्स हैदराबादचा युवा सलामीवीर अभिषेक शर्मासोबत ही घटना घडली. सामना संपल्यानंतर टीमसोबत हॉटेलकडे जात असताना एका फॅन गर्लने त्याचा हात पकडून ओढलं. या घटनेनंतर तो नाराज असल्याचं व्हिडिओत दिसत आहे. त्यानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. भारतात अशा घटना कधी कधी पाहायला मिळतात, जिथे चाहत्यांचा उत्साह अतिरेकात बदलतो. अभिषेकसोबत घडलेली ही घटना सध्या सोशल मीडियावर खूप चर्चेत आहे..कालच्या सामन्यात अभिषेक शर्माने शानदार अर्धशतक झळकावलं. त्याने २९ चेंडूत ५७ धावा करून आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. त्याच्या या खेळीत ११ चौकार आणि १ षटकाराचा समावेश होता. अभिषेक या हंगामात चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे..'बॅटला तिचं काम करू दे, सर अभिषेक...' युवराज सिंगचा शिष्याला वादळी शतकानंतर खास मेसेज.त्याने ८ सामन्यांत २१२.२९ च्या स्ट्राइक रेटने ३८० धावा केल्या असून त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या १३५ आहे. या हंगामात हैदराबाद बऱ्यापैकी अभिषेकवर अवलंबून आहे. कालच्या विजयामुळे हैदराबाद गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. सनरायझर्स हैदराबादचा पुढील सामना २९ एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे.