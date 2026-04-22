'माझ्या वडिलांना स्क्रिनवर दाखवा, तुम्हाला...', शतकानंतर अभिषेक शर्माची विनंती; सामनावीर पुरस्कारही बहिणीला समर्पित

आयपीएल २०२६ मध्ये ३१ व्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादने दिल्ली कॅपिटल्सला पराभूत करत चौथा विजय मिळवला आहे. राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर मंगळवारी झालेल्या या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादने दिल्ली कॅपिटल्सला ४७ धावांनी हरवलं. या सामन्याचा हिरो ठरला अभिषेक शर्मा. त्याने जबरदस्त शतक झळकावत ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत थेट १७ व्या स्थानावरून अव्वल क्रमांकावर झेप घेतली..या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने नाणेफेक जिंकून सनरायझर्स हैदराबादला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रण दिलं होतं. हैदराबादच्या दमदार फलंदाजीच्या जोरावर त्यांनी दिल्लीला ४७ धावांनी नमवत गुणतालिकेत तिसरं स्थान मिळवलं. या सामन्यात अभिषेक शर्माने शतक केल्यानंतर एक खास विनंती केली होती, त्याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..सनरायझर्स हैदराबादचा अभिषेक शर्मा नाबाद १३५ धावा करत संघाला एकतर्फी विजय मिळवून दिला. सामन्यानंतर अभिषेकने एक साधी पण भावनिक विनंती केली. तो म्हणाला, "पुढच्या वेळी मी फलंदाजी करत असताना कॅमेरा माझ्या वडिलांकडे वळवा. त्यांचे रिअॅक्शन पाहून मला खूप आनंद होईल.".सामना संपल्यानंतर बोलताना अभिषेक म्हणाला, "माझ्या प्रवासात माझे वडील नेहमी माझ्यासोबत उभे राहिले. गेल्या १२ दिवसांपासून ते प्रत्येक सामन्यात मैदानावर येतात. ते साईड स्क्रीनजवळ बसून मला इशारे करत असतात. मी नॉन-स्ट्रायकर एंडला असताना ते मला कसं खेळायचं हे सांगतात. त्यामुळे त्यांच्यावर एक कॅमेरा ठेवा, तुम्हाला गमतीशीर फुटेज मिळतील.".शतकानंतर केलेल्या सेलिब्रेशनबद्दल बोलताना अभिषेक म्हणाला, "प्रशिक्षकांनी मला २० ओव्हरपर्यंत टिकून राहायला सांगितलं होतं. आयुष्यात पहिल्यांदाच मी पूर्ण २० ओव्हर फलंदाजी केली, त्यामुळे ते सेलिब्रेशन खास होतं." त्याने पुढे सांगितलं की शेवटच्या षटकात तो मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न करत होता, पण नंतर त्याने हेनरिक क्लासेनला स्ट्राईक देणं योग्य असल्याचं ठरवलं. सामनावीर पुरस्कार घेताना अभिषेक भावूक झाला आणि त्याने ही खेळी आपल्या बहिणीला समर्पित केली. ती आजारी असल्याने या सामन्यासाठी येऊ शकली नसल्याचे त्याने सांगितले.