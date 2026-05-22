शुभमन गिलचा IPL 2026 मधील बेस्ट कॅच... शिवम दुबेला माघारी पाठवून फिरवली मॅच Video Viral

Shubman Gill's Stunning Catch Goes Viral: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ च्या स्पर्धेत काल म्हणजेच गुरुवारी गुजरात टायटन्स(GT) आणि चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) यांच्यात हंगामातील ६६ वा सामना खेळला गेला. या सामन्यात पाच वेळा विजेता ठरलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सचा गुजरात टायटन्सने तब्बल ८९ धावांनी पराभव केला. गुजरातची कामगिरी या सामन्यात अत्यंत दमदार ठरली..नाणेफेक जिंकून चेन्नई सुपर किंग्सने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र गुजरातच्या फलंदाजांनी आक्रमक फलंदाजी करत २० षटकांत २२९ धावांचा डोंगर उभारला आणि चेन्नईसमोर मोठे आव्हान ठेवले. या सामन्यात गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिल याने घेतलेला भन्नाट झेल सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे..या सामन्यात शुभमन गिलने उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. सामन्याच्या सातव्या षटकात त्याने अचूक थ्रो करत चेन्नईचा युवा फलंदाज कार्तिक शर्मा याला धावबाद केले. कार्तिक शर्मा त्या वेळी चांगल्या लयीत दिसत होता आणि तो लवकर बाद झाला नसता तर गुजरातसाठी मोठा धोका ठरू शकला असता..त्यानंतर शुभमन गिलने या हंगामातील सर्वात अवघड आणि शानदार झेलपैकी एक झेल घेतला. लक्ष्याचा पाठलाग करताना चेन्नईची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. कर्णधार ऋतुराज गायकवाड १६ धावांवर बाद झाला, तर सलामीवीर संजू सॅमसन खातेही उघडू शकला नाही. अशा परिस्थितीत शिवम दुबेने आक्रमक फलंदाजी करत चेन्नईच्या आशा जिवंत ठेवल्या. त्याने चौकार आणि षटकारांची आतषबाजी सुरू केली होती..मात्र गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिल याने त्याचा अप्रतिम झेल घेत सामना पूर्णपणे गुजरातच्या बाजूने झुकवला. सामन्याच्या ११ व्या षटकात राशिद खानच्या गुगली चेंडूवर शिवम दुबेने कव्हरच्या दिशेने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चेंडू बॅटच्या वरच्या भागाला लागला. मिड-विकेटवर उभ्या असलेल्या शुभमन गिलने मागे धावत जात हवेत झेप घेत एक अप्रतिम झेल पकडला. या झेलमुळे शिवम दुबेची धडाकेबाज खेळी थांबली. शिवम दुबेने अवघ्या २२ चेंडूत ४७ धावांची खेळी केली. गुजरात टायटन्सने या विजयासह हंगामातील १४ पैकी ९ सामने जिंकत प्लेऑफमधील आपले स्थान जवळपास निश्चित केले आहे.