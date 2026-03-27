जाऊ द्या ना काका... ! तिलक वर्माला मुंबई पोलिसांनी अडवले? Video Viral

आयपीएल 2026 उद्यापासून सुरू होतय आणि दुसरीच मॅच मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता यांची आहे. आतापर्यंत मुंबईने 5 वेळा चॅम्पियन होण्याचा मान मिळवला आहे. सुरुवात 2013 पासून झाली होती. 2020 मध्ये त्यांनी पाचव्यांदा जेतेपद नावावर केल होत. आयपीएल जवळ आल की मुंबई इंडियन्स ट्रेडिंगला येत असते, आता असाच एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय ज्यात तिलक वर्माला मुंबई पोलिसांनी अडवल काय आहे हा व्हायरल व्हिडिओ आणि का अडवल तिलक का?.आयपीएलमध्ये मोठा फॅन बेस असलेली मुंबई इंडियन्स यावर्षी सहाव जेतेपद मिळवण्यासाठी सज्ज झाली. मैदानावर प्रॅक्टीस मध्ये खेळाडू जोरदार तयारी करत आहेत.आतापर्यंत मुंबई आयपीएल इतिहासात पाच वेळा चॅम्पियन राहिलेला संघ आहे..२०१३ मध्ये मुंबई पहिल्यांदा जिंकली होती, त्यानंतर मुंबई थांबली नाही त्यांनी २०१५ ,२०१७ , २०१९ _२० मध्ये जेतेपद पटकावल. यावर्षी मुंबई याच प्रयत्नात असेल की २०२६ च जेतेपद नावावर करायचं, मुंबई इंडियन्समध्ये अनुभवी रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या,सुर्याकुमार यादव यासारखे खेळाडू आहेत त्यामुळे संघ मजबूत स्थितीत आहे. आयपीएल जवळ आल की भरपूर व्हिडिओ व्हायरल होत असतात..असाच आता एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय, ज्यात तिलक वर्मांला मुंबई पोलिसांनी अडवल आहे. हा व्हिडिओ मुंबई पोलिस आणि मुंबई इंडियन्स पोस्ट केलाय, त्यात तिलक वर्मा गाडीतून जाताना त्याची गाडी अडवली आणि त्याला विचारल काय भाऊ एवढ्या उशिरा तू बाहेर काय करतो, त्यावर तिलक वर्माने सांगितल उशिर कुठ झाला आता तर फक्त आठच वाजले, त्यावर त्याला मजेशीर उत्तर मिळाल की सामना सुरू होण्याआधी कमीत कमी आठ तासाची तरी झोप घेतली पाहिजे..IPL 2026 Marathi News: अरे, रोहित मी तुला ओळखलंच नाही... नीता अंबानी 'हिटमॅन'ला पाहून असं का म्हणाल्या? Video Viral.त्यावर तिलक 'जाऊ द्या ना काका' अस बोलताना दिसला, हा खरा प्रकार नसून सामना सुरू होण्याआधी चाहत्यांसाठी तयार केलेला प्रमोशनल व्हिडिओ आहे. तिलक वर्माच जाऊ 'द्या काका' हे वाक्य सध्या सोशल मीडियावर चांगलच व्हायरल होतय. चाहत्यांनी या व्हिडिओवर मजेशीर कमेन्ट केल्यात. आयपीएल सुरू होण्याआधी मुंबई इंडियन्स या व्हिडिओमूळे चांगलीच चर्चेत आलीय.