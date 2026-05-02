8 सामने झाले तरी धोनी का नाही खेळला? आज मुंबईविरुद्ध 'थाला'ची एन्ट्री होणार का? 5 वाजता होणार मोठा निर्णय, वाचा ताजी अपडेट

MS Dhoni: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६(IPL) चा ४४ वा सामना आज मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) आणि चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) यांच्यात खेळला जाणार आहे. आतापर्यंत या हंगामात चेन्नई सुपर किंग्सने ८ सामने खेळले आहेत, ज्यात त्यांना ३ सामन्यांत विजय मिळाला तर ५ सामन्यांत पराभव स्वीकारावा लागला आहे. गुणतालिकेत (Points Table) ते ६ गुणांसह ७ ते व्या क्रमांकावर आहेत..चेन्नईचा सामना म्हटलं की चाहते एम. एस.धोनी (MS. Dhoni) कधी खेळणार याची वाट पाहत असतात. या हंगामात आतापर्यंतच्या सामन्यांमध्ये धोनी मैदानात उतरलेला नाही. पोटरीच्या दुखापतीमुळे तो खेळत नाही. सुरुवातीला तो ६ सामन्यांना मुकणार होता, पण आता ८ सामने झाले तरीही तो परतलेला नाही, त्यामुळे तो नेमका कधी खेळणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. आजच्या सामन्यात तो खेळणार का याची स्पष्ट माहिती सायंकाळी मिळण्याची शक्यता आहे..आज धोनी खेळणार का?आज चेपॉकमध्ये मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात होणाऱ्या सामन्यात संघाचा स्टार खेळाडू एम. एस. धोनी खेळणार का नाही, याबाबत अजून स्पष्टता आलेली नाही. धोनीने अजूनही चेन्नईच्या व्यवस्थापनाला याबाबत काही कळवलेले नाही. तो आजच्या सामन्यात खेळणार का नाही, याचा अंतिम निर्णय सायंकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारास घेतला जाण्याची शक्यता आहे. संघ जेव्हा मैदानाकडे रवाना होईल, तेव्हाच अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. यापूर्वी चेन्नईच्या व्यवस्थापनाने सांगितलं होतं की धोनी पोटरीच्या दुखापतीमुळे काही सामने खेळणार नाही, मात्र आता ८ सामने उलटूनही तो परतलेला नाही..चेन्नईच्या कोचकडून अपडेटचेन्नई सुपर किंग्सचे फलंदाजी प्रशिक्षक माईक हसी यांनी धोनीबाबत अपडेट दिलं आहे. ते म्हणाले, धोनी आता विकेट्सदरम्यान धावण्याचा सराव करत आहे. "त्याच्या पोटरीच्या दुखापतीत सुधारणा होत आहे. तो पूर्णपणे फिट झाल्यावर आणि स्वतःला तयार वाटल्यावरच तो खेळण्याचा निर्णय घेईल. सध्या आम्ही वैद्यकीय सल्ल्यानुसार पुढे जात आहोत आणि त्याच्या पुनरागमनाची वाट पाहत आहोत. मला अस वाटतय की , संपूर्ण चेन्नई संघ त्याची वाट पाहत आहे..आज होणाऱ्या मुंबई विरुद्ध चेन्नई या ४४ व्या सामन्यात धोनी खेळणार का याचं उत्तर सायंकाळी ५ वाजेच्या सुमारास मिळण्याची शक्यता आहे. चेन्नईचे चाहते त्याच्या पुनरागमनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.