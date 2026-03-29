Virat Kohli: 'जेव्हाही मैदानात उतरतो, तेव्हा १२० टक्के...', RCB च्या पहिल्या विजयानंतर विराटने स्पष्टच सांगितलं

इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ची सुरुवात गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूसाठी (RCB )खास ठरली. त्यांनी सनरायझर्स हैदराबादला ६ विकेट्सने नमवत विजयाने श्रीगणेश केला. यात विराट कोहली आणि देवदत्त पडिक्कलने जबरदस्त फलंदाजी करत शतकी भागेदारी केली. नाणेफेक जिंकून बंगळुरूने प्रथम गोलंदाजी केली, सुरुवात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूनेही धडाकेबाज केली. सुरुवातीलाच पदार्पण करणारा जेकब डफीने ३ विकेट्स घेत सनरायझर्स हैदराबादच कंबरडं मोडल..रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध ३८ चेंडूत ५ चौकार आणि ५ षटकारच्या मदतीने ६९ नाबाद धावा केल्या. यानंतर कोहली म्हणाला, मी संघासाठी माझ १२०% योगदान देणार आहे. मी मैदानावर खेळायला उतरतो तेव्हा पूर्ण तयारी करून येतो..पुढे देवदत्त पडिक्कलच्या खेळीबद्दल बोलताना म्हणाला तो चांगल्या लयमध्ये होता. म्हणून मी त्याला जास्तीत जास्त चेंडू खेळायला दिले, त्याचा फायदा आमच्या संघाला झाला. पडिक्कलच्या २६ चेंडूत ६१ धावांच्या तुफानी खेळीमुळे आम्ही सनरायझर्स हैदराबादला लवकर हरवल..IPL 2026:'मला मजा आली...' इशान किशन RCB विरूद्धच्या पराभवानंतर काय बालून गेला? विराट कोहलीबद्दलही म्हणाला....विराट कोहली आता भारतासाठी फक्त वनडे सामने आणि आयपीएल खेळतो. टी२० आणि कसोटीमधून त्याने निवृत्ती घेतलीय, खेळीबद्दल बोलताना कोहली म्हणाला परत येऊन मला चांगल वाटतयं. काही दिवसपूर्वी जी वनडे मालिका झाली होती त्यात माझी कामगिरी चांगली होती तिथून मला लय मिळाली आणि आता मला त्याची मदत होते. मी असे असे शॉर्ट खेळत होतो जे मी शक्यतो खेळत नाही. मला माहिती आहे मी चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. मी माझ्या फिटनेसवर खूप जास्त मेहनत घेतली आहे..Virat Kohli: ... तर विराट कसोटीतून निवृत्तीचा निर्णय मागे घेईल; वर्ल्ड कप विजेत्या कर्णधाराचा दावा.ब्रेकचा फायदाफक्त एकाच फॉरमॅटमध्ये खेळण्याबद्दल विचारल्यावर कोहली म्हणाला, गेल्या १५ वर्षांपासूनचे माझ वेळापत्रक आणि खेळलेलं क्रिकेट पाहता, जास्त क्रिकेट खेळल्यामुळे थकवा येण्याचा धोका जास्त होता, त्यामुळे क्रिकेटवरून ब्रेकचा फायदा मला झाला आणि मी फ्रेश होऊन आलो. मला या ब्रेकचा फायदा पुढे स्पर्धेत होईल, मी माझ १२०% देईल अस कोहली म्हणाला.