Who is Navnita Gautam? विराट कोहली, स्मृती मानधना यांना 'फिट' ठेवणारी नवनीता गौतम; RCB ने तिच्यासाठी घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय

आयपीएल(IPL) २०२६ चा हंगाम सुरू आहे. अनेक संघ, खेळाडू हंगामात प्रसिद्ध होत असतात, मग ते स्टार फलंदाज असो किंवा गोलंदाज. परंतु आता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या (Royal Challengers Bengaluru) ताफ्यातील पहिली महिला सपोर्ट स्टाफ सदस्य असलेली नवनीता गौतम (Navnita Gautam)सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या (Royal Challengers Bengaluru) यशामागे नवनीता गौतम आहे. आयपीएल इतिहासातील पहिल्या महिला सपोर्ट स्टाफ म्हणून तिची ओळख निर्माण होत आहे. नवनीता विराट कोहलीपासून तर स्मृती मंधानापर्यंत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या खेळाडूंना तंदुरुस्त ठेवण्याचं काम करते..नवनीता गौतम ही २०१९ मध्ये स्पोर्ट्स मसाज थेरपिस्ट म्हणून आरसीबीमध्ये सामील झाली होती. नवनीता गौतम ही खेळाडूंच्या रिकव्हरीला मदत करते, त्याचबरोबर फिटनेसबाबत सगळी मदत ती खेळाडूंना करत असते. फिजिओथेरपिस्ट आणि स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग कोच यांच्यासोबत ती काम करते. आता तिचा विराट कोहलीला मसाज करतानाचा व्हिडिओ समोर आला असून ती आता परत एकदा चर्चेत आली आहे. हा व्हिडिओ तिच्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनत चालला आहे..LSG चा खेळाडू बोलता-बोलता अचानक विराट कोहलीच्या पाया पडला अन् मग पुढे काय झालं, पाहा Viral Video.कोण आहे नवनीता गौतमही मूळ कॅनडाची आहे. कॅनडातील व्हँकुव्हर येथे जन्मलेली नवनीता ही एक थेरपिस्ट आहे. आयपीएलमध्ये काम करण्याआगोदर तिला आंतरराष्ट्रीय अनुभव होता. तिने आधी सुद्धा टी-२० कॅनडामध्ये टोरोंटो नॅशनल संघासोबत काम केले आहे. त्याचबरोबर तिला महिला बास्केटबॉल संघासाठी काम करण्याचा अनुभव आहे. तिने आशिया आणि युरोपमधील व्यावसायिक गोल्फ टूर्समध्येही काम केलं आहे..जेव्हा नवनीता कामामुळे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूमध्ये सामील झाली तेव्हा पूर्णपणे पुरुषांनी भरलेल्या ड्रेसिंग रूममध्ये ती एकमेव महिला होती. याबद्दल तिला प्रश्न देखील विचारण्यात आले असता तिने सांगितलं, मला कधीच अवघडल्यासारखं वाटलं नाही..'मी परदेशी खेळाडू नाही, मला का...' CSK vs RCB सामन्याआधी विराट कोहलीचा Video चर्चेत .मला असं वाटतंय माझ्या आजूबाजूला नेहमी २० भाऊच आहेत. जोपर्यंत खेळाडू आणि स्टाफ तुमच्या कामावर विश्वास ठेवतात, तोपर्यंत तुम्हाला कधीच अवघडल्यासारखं वाटू शकत नाही.