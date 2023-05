कल्याण : भारतात क्रिकेटवेड्यांची संख्या कमी नाही. आपल्याकडं लोक कुठेही कधीही क्रिकेटची मॅच पाहण्यात दंग झालेले दिसतात. मग रस्त्याच्या कडेला एखाद्या टिव्हीच्या शोरुमबाहेरची गर्दी असोत की, घरात टिव्हीच्या समोर तासन् तास बसलेले लोक आपल्याला पाहायला मिळतात. पण अशा क्रिकेटवेड्यांसाठी चक्क लग्न समारंभात सामना पाहण्याची सोय केल्याचं तुम्ही कधी पाहिलंय का? नाही तर ही बातमी वाचा. (IPL Fever In Dombivli wedding screen was set up in mandap for MI and LSG match)

बुधवारी मुंबई आणि लखनऊ यांच्यात आयपीएलचा सामना पार पडला. मुंबईचा संघ खेळत असल्यानं या संघाचे पाठिराखे मुंबईकरच असतील. तर या मुंबईकरांना आपल्या संघाचा सामना बघण्यापासून मुकावं लागू नये. यासाठी डोंबिवलीजवळील खोनी गावात होत असलेल्या एका लग्न समारंभात चक्क आयपीएलचं लाईव्ह टेलिकास्ट करण्यात आलं.