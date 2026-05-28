IPL Schedule Change: IPL च्या सामन्यांमध्ये होणार मोठी वाढ! पण कधीपासून? अरुण धुमल यांनी जाहीर केलं वर्ष!

मुंबई : सध्या भारतामध्ये आयपीएलचा थरार सुरू आहे. यंदाचा आयपीएल मोसम अंतिम टप्प्यात आला आहे. याचदरम्यान आयपीएलशी संबंधित एक माहिती समोर आली असून, या स्पर्धेचे चेअरमन अरुण धुमल यांनी आयपीएल इतरत्र महिन्यांमध्ये खेळवण्याचा विचार सुरू असल्याचे म्हटले आहे..एप्रिल-मे महिन्यात भारतामध्ये प्रचंड उकाडा असतो. कमालीची उष्णता व आर्द्रता याचा फटका खेळाडूंना बसतो. त्यामुळे ही स्पर्धा सप्टेंबर- ऑक्टोबर महिन्यात खेळवता येईल का, यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. .अरुण धुमल यांनी एका प्रसारमाध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान आयपीएलबाबत आपले मत व्यक्त केले. त्यांनी आयपीएलच्या वेळापत्रकाबाबत नमूद केले की, आयपीएल संबंधित सर्वांनी एकत्र येऊन त्यावर चर्चा करावी लागणार आहे. .इतर महिन्यांमध्ये आयपीएल खेळवता येईल का, याबाबत ब्रॉडकास्टर यांना विचारावे लागणार आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबर हे महिनेही स्पर्धेसाठी उत्तम ठरू शकणार आहेत. कारण भारतामध्ये या महिन्यांपासून सणांना सुरुवात होते..दिवाळीच्या आधीचा हा मोसम असतो. त्यामुळे या महिन्यात स्पर्धा आयोजित केल्यास फायदा होऊ शकतो. आयपीएल २०२८च्या मोसमापासून सामन्यांच्या संख्येत वाढ होऊ शकणार आहे. आता मार्च ते मे या कालावधीत आयपीएल खेळवण्यात येत आहे.