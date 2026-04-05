IPL 2026: LSG vs SRH आज आमणे सामने; हेड अभिषेक जोडी पुन्हा तुफान? लखनौचे गोलंदाज कसोटीवर! कशी असेल संभावित Playing XI

हैदराबाद : रिषभ पंत नेतृत्व करत असलेल्या लखनौ संघाला पहिला विजय मिळवण्यासाठी उद्या प्रथम फलंदाजीच्या योग्य रचनेचा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे. दुसऱ्या बाजूला त्यांचे प्रतिस्पर्धी असलेल्या हैदराबाद संघाने गेल्या सामन्यात विजय मिळवलेला असल्यामुळे त्यांना वर्चस्व मिळवण्याची अधिक संधी आहे..ईशान किशनच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा हैदराबादचा संघ घरच्या मैदानावर पहिला सामना खेळणार आहे, याचा फायदा त्यांना होऊ शकेल. ईडन गार्डनवर झालेल्या सामन्यात त्यांना कोलकाता संघाविरुद्ध आठ बाद २२६ धावा करून ६५ धावांनी विजय मिळवला आणि आपली गाडी रुळावर आणली होती. उद्याचा हा सामना दुपारी ३.३० वाजता सुरू होणार आहे. त्यातच उप्पल स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजीस पोषक असल्यामुळे धावांचा तडाखा बसण्याची शक्यता अधिक आहे..IPL 2026: आधी KL Rahul, आता रिषभ पंत! संजीव गोएंका यांनी पुन्हा कर्णधाराला झापलं? X पोस्ट करत म्हणाले, LSG ची कहाणी....आयपीएलमधील आपल्या पदार्पणाच्या पहिल्या दोन मोसमांत लखनौ संघाने प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवले होते; परंतु गेल्या दोन मोसमांत त्यांची कामगिरी खालावलेली आहे. यंदा पहिल्या सामन्यात हार झाल्यामुळे आता लय मिळवण्यासाठी त्यांना अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत..लखनौ संघात चांगले धडाकेबाज फलंदाज आहेत; मात्र त्यासाठी योग्य रचना करावी लागणार आहे. कर्णधार रिषभ पंत हा मूळचा मधल्या फळीतील फलंदाज; परंतु तो सलामीला येऊन फलंदाजीची रचना बिघडवत आहे, असे सांगितले जात आहे. लखनौ संघाकडे मिचेल मार्श आणि एडेन मार्करम तर तिसऱ्या क्रमांकावर निकोलस पूरन असे निष्णांत फलंदाज आहेत. ही रचना कायम ठेवली तर लखनौचा मोठा प्रश्न सुटू शकेल. दिल्लीविरुद्ध त्यांचा संघ १९ षटकांत १४१ धावांत गारद झाला होता. हे अपयश मागे टाकून त्यांना पुढचा विचार करावा लागणार आहे..Ajinkya Rahane: 'माझं यश काहींना पचत नाही; सलग दुसऱ्या पराभवानंतर रहाणेचा टीकाकारांवर हल्लाबोल, माझ्याविरोधात ठरवून अजेंडा..... .ट्रॅव्हिस हेड आणि अभिषेक शर्मा या सलामीवीरांनी गत स्पर्धा गाजवली होती. यंदा पहिल्या सामन्यात त्यांना अपयश आले; मात्र दुसऱ्या सामन्यात त्यांना लय सापडली आणि त्याचे रूपांतर हैदराबादने २२६ धावांचा डोंगर उभा करण्यात झाले. ही जोडी उद्याही बहरली तर पुन्हा द्विशतकी धावा केल्या जाणार हे निश्चित आहे. ईशान किशनचीही बॅट तळपली तर हैदराबाद संघाच्या विजयाची शक्यता अधिक वाढू शकते. या तिघा धोकादायक फलंदाजांना लखनौचे गोलंदाज कसे रोखतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हनलखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) : ऋषभ पंत (कर्णधार/यष्टीरक्षक), एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहसिन खान, मोहम्मद शमी, एनरिक नॉर्त्या, आयुष बडोनीसनरायझर्स हैदराबाद (SRH) : अभिषेक शर्मा, ट्रॅविस हेड, ईशान किशन (यष्टीरक्षक/कर्णधार), हेनरिक क्लासन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलील अरोरा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनाडकट, ईशान मलिंगा.