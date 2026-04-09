Kapil Dev: फक्त IPL नव्हे, देशासाठी खेळण्याचं स्वप्न बाळगा; कपिल देवांनी तरुणांना दिला मोठा मंत्र म्हणाले...

पुणे : नवोदित मुलांचा सध्या भर आयपीएलमध्ये प्रवेश मिळण्यावरच असतो. मात्र, त्यांनी देशाकडून खेळण्याचे स्वप्न बघावे, असा सल्ला भारताचे माजी कर्णधार कपिलदेव यांनी दिला. पूना क्लबने त्यांचे मैदान पुनर्विकसित करताना त्याला जागतिक दर्जाचे वाळूआधारित क्रिकेट स्टेडियम बनविले आहे..त्याचे उद्घाटन माजी कर्णधार कपिलदेव यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. या उद्घाटन सोहळ्यात माजी कसोटीपटू चंदू बोर्डे, शुभांगी कुलकर्णी, मिलिंद गुंजाळ, श्रीकांत कल्याणी, अध्यक्ष गौरव गढोक हे उपस्थित होते. कपिलदेव म्हणाले, ''आयपीएल वाईट आहे, असे माझे मुळीच म्हणणे नाही..आमच्या काळात आयपीएल असते तर आम्हीदेखील खेळलोच असतो. मात्र, अंतिम ध्येय भारताकडून खेळण्याचे असावे.'' चंदू बोर्डे यांनी १९८३ च्या वर्ल्डकपसाठी सर्वोत्तम संघ दिल्याच्या आठवणींना यावेळी उजाळा दिला..'वयाच्या १६ व्या वर्षी मी या मैदानात खेळलो होतो. मात्र, या मैदानाचा पूर्णपणे कायापालट झाला आहे. त्यामुळे या नव्या स्टेडियमचा वापर करून देशाला चांगले क्रिकेटपटू मिळतील अशी आशा करूयात,' असे चंदू बोर्डे म्हणाले. पूना क्लबचे अध्यक्ष गौरव म्हणाले, ''मैदानाची ड्रेनेज सिस्टिम उत्तम असून, वेगाने पाण्याचा निचरा होण्याची मैदानाची क्षमता आहे. .पुनर्विकसित सुविधेत आधुनिक वाळूआधारित आउटफिल्ड आहे. कुठल्याही मोसमात या मैदानाचा उपयोग केला जाऊ शकतो. यासाठी माजी भारतीय क्रिकेटपटू अबे कुरुविला आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) क्युरेटर प्रकाश आढाव यांनी मार्गदर्शन केले, तर हृषीकेश कानिटकर आणि ऋतुराज गायकवाड यांनीही मोलाच्या सूचना दिल्या.'