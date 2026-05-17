केकेआरचे १८ कोटी पाण्यात? दुखापतीमुळे वेगवान गोलंदाज मैदानाबाहेर, चाहत्यांची वाढली धडधड, नेमकं काय घडलं ?

Matheesha Pathirana Suffers Injury: आयपीएल(IPL) २०२६ च्या हंगामात अनेक खेळाडू दुखापतीमुळे बाहेर गेले आहेत. या हंगामात बऱ्याच खेळाडूंना दुखापतीमुळे संपूर्ण स्पर्धेला मुकावं लागलं आहे. यातच काल झालेल्या गुजरात (GT) आणि कोलकाता यांच्या सामन्यात आयपीएल २०२६ मध्ये पहिल्यांदाच पदार्पण करताना मथीशा पथिरानाला गोलंदाजी करताना मैदानाबाहेर जावं लागल्याने त्याच्या दुखापतीची भीती वाढली आहे. टी-२० वर्ल्डकपदरम्यान झालेल्या दुखापतीतून सावरल्यानंतर या हंगामातील पहिला सामना खेळणारा श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज गोलंदाजीला सुरुवात केल्यानंतर फक्त ८ व्या चेंडूलाच अस्वस्थ दिसला..पथिरानाने ७ चेंडू टाकल्यानंतर ८ वा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न करताना धावपट्टी सोडली. त्यानंतर त्याच्यावर मैदानातच तातडीने उपचार करण्यात आले, ज्यामुळे कोलकाताचे खेळाडू आणि चाहते चिंतेत पडले. त्रास होत असतानाही पथिरानाने जिद्द दाखवत षटकाचा शेवटचा चेंडू टाकला. त्यानंतर त्याला उपचारासाठी मैदानाबाहेर घेऊन जाण्यात आलं..Ajinkya Rahane: 'या' खेळाडूमुळे सामना फिरला! अजिंक्य रहाणेचं मोठं वक्तव्य; सुपर ओव्हरमध्ये KKR च्या विजयाचं श्रेय कोणाला दिलं?.आयपीएल २०२६ च्या लिलावात कोलकाताने पथिरानावर मोठी बोली लावली होती. पथिरानाला आपल्या संघात घेण्यासाठी कोलकाताने १८ कोटी रुपये मोजले होते. कोलकाता आता प्लेऑफच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी धडपडत असताना पथिरानाने संघात पुनरागमन केलं होतं आणि त्याचं संघात येणं कोलकातासाठी महत्त्वाचं मानलं जात होतं. मात्र, त्याच्या कालच्या दुखापतीमुळे आता कोलकाताची चिंता वाढली आहे..शनिवारी ईडन गार्डन्सवर झालेल्या गुजरात आणि कोलकाता यांच्या सामन्यात कोलकाताने गुजरातवर वर्चस्व गाजवत विजय मिळवला. कोलकाताला या सामन्यात प्लेऑफच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी विजय मिळवणं गरजेचं होतं. डावाच्या सुरुवातीलाच कोलकाताच्या फिन ॲलनचे २ झेल सुटले आणि त्यानंतर त्याने केवळ ३५ चेंडूत १० षटकारांच्या मदतीने ९३ धावा केल्या. .गुजरातच्या कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. कोलकाताच्या सलामीवीरांनी गुजरातच्या गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई करत संघाला धडाकेबाज सुरुवात करून दिली. ॲलन बाद झाल्यानंतर अंगक्रिश रघुवंशी आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनी नाबाद अर्धशतके झळकावत अवघ्या ५३ चेंडूंमध्ये १०८ धावांची भागीदारी केली आणि धावांचा वेग कायम ठेवला..KKR vs GT, IPL Points Table: शुभमन गिलचं शतक हुकलं अन् कोलकाताने रोखला गुजरातचा विजयरथ! KKR चं प्लेऑफचं आव्हान जिवंत.गुजरातच्या खराब क्षेत्ररक्षणामुळे त्यांना या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यांनी एकाच डावात ४ झेल सोडले, ज्याचा ॲलन, रघुवंशी आणि ग्रीन यांनी पुरेपूर फायदा घेतला आणि या हंगामातील सर्वोच्च धावसंख्या उभारली. लक्ष्याचा पाठलाग करायला आलेल्या गुजरातनेही चांगली फलंदाजी केली. शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी चांगली कामगिरी केली, मात्र या सामन्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.