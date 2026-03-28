IPL VIP Tickets : सामान्य प्रेक्षकांसारखे रांगेत उभे राहावे लागू नये, आमदारांचा मोफत तिकिटांसाठी ‘खेळ’… मोदींच्या वक्तव्याने खळबळ!

कर्नाटक विधानसभेत आयपीएल तिकिट वाटपावरून रंगलेला वाद आता राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय बनला आहे. आमदारांसाठी मोफत व्हीआयपी तिकिटे राखीव ठेवण्याची मागणी केली गेल्याने हा मुद्दा अधिक तीव्र झाला. लोकप्रतिनिधींना सामान्य प्रेक्षकांसारखे रांगेत उभे राहावे लागू नये, असा युक्तिवाद केला गेला. यामुळे क्रिकेट प्रशासनावर राजकीय दबाव वाढला असून, चाहते आणि निरीक्षकांकडून या मागणीला तीव्र विरोध व्यक्त होत आहे..निव्वळ मूर्खपणाया पार्श्वभूमीवर आयपीएलचे माजी प्रमुख ललित मोदी यांनी 'एक्स' वरून प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी या मागणीला 'निव्वळ मूर्खपणा' असे संबोधले. लोकांच्या उत्साहावर आणि प्रेमावर उभी राहिलेल्या या लीगमध्ये राजकारण्यांना विशेष हक्क आणि भागीदार म्हणून का वागवावे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आयपीएलला जागतिक यश मिळवून देण्यात राजकारण्यांचा नव्हे, तर प्रेक्षक आणि चाहत्यांचा मोठा वाटा असल्याचे मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले. लोकप्रतिनिधींना आपोआप विशेष प्रवेश मिळावा, ही कल्पनाच चुकीची असल्याचे त्यांचे मत होते..नैतिकतेच्या प्रश्नांवर गंभीर चर्चा होणे आवश्यकमोदींनी आपला युक्तिवाद अधिक ठोस करण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय उदाहरण दिले. दुसऱ्या एका आशियाई देशात, एका मोठ्या क्रीडा स्पर्धेसाठी केवळ दोन मोफत तिकिटे भेट स्वीकारल्याबद्दल एका मंत्र्याला पदावरून हटवण्यात आले होते. या घटनेचा उल्लेख करताना मोदींनी असे सूचित केले की, सार्वजनिक पदावर असणाऱ्या व्यक्तींनी नैतिकता आणि पारदर्शकता कायम ठेवणे किती गरजेचे आहे. भारतात मात्र छोट्या-छोट्या विशेषाधिकारांना सामान्य मानले जाते, ज्यामुळे उत्तरदायित्व आणि नैतिकतेच्या प्रश्नांवर गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले..चाहत्यांच्या भावनांशी फसवणूकया वादामुळे केवळ तिकिट वाटपापुरताच मुद्दा मर्यादित राहिला नाही. लोकप्रतिनिधींच्या भूमिका, विशेषाधिकार आणि क्रिकेटसारख्या लोकप्रिय खेळातील त्यांच्या सहभागाबद्दल मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. राजकीय अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी क्रीडा प्रशासनावर दबाव आणणे योग्य आहे का, यावर अनेकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. चाहत्यांच्या उत्साहाने आणि सहभागाने आयपीएल आज जागतिक स्तरावर पोहोचले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ राजकीय पदाचा आधार घेऊन विशेष सवलती मागणे, हे चाहत्यांच्या भावनांशी फसवणूक करण्यासारखे आहे, असे मत व्यक्त होत आहे. .आयपीएलसारखा लोकप्रिय सांस्कृतिक आणि क्रीडा मंच केवळ गुणवत्ता, मनोरंजन आणि सार्वजनिक सहभागावर आधारित राहिला पाहिजे. तो हळूहळू विशेषाधिकार आणि मक्तेदारीचा भाग बनू नये, असे स्पष्ट संदेश मोदींनी दिला आहे. ललित मोदींच्या प्रतिक्रियेनंतर आता सर्व स्तरांवरून या विषयावर चर्चा होत असून, क्रिकेट प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांकडून यावर योग्य तोडगा काढला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.