'बॅटला तिचं काम करू दे, सर अभिषेक...' युवराज सिंगचा शिष्याला वादळी शतकानंतर खास मेसेज

आयपीएलमध्ये कालच्या सामन्यात अभिषेक शर्माने वादळी शतक पूर्ण करत सनरायझर्स हैदराबादला एकतर्फी विजय मिळवून दिला. त्याने आपल्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच पूर्ण २० षटके फलंदाजी केली. त्याने शानदार १३५ धावा केल्या, ज्यात १० चौकार आणि १० षटकारांचा समावेश होता. त्याच्या या दमदार खेळीच्या जोरावर सनरायझर्स हैदराबादने २४२ धावांचा डोंगर उभा केला. अभिषेक शर्माचे आयपीएलमधील हे दुसरे शतक ठरले. अभिषेकच्या या शानदार खेळीनंतर सनरायझर्स हैदराबादने दिल्ली कॅपिटल्सला ४७ धावांनी पराभूत केले. त्याच्या या खेळीनंतर त्याचा मार्गदर्शक युवराज सिंहने विशेष कौतुक केले आहे..सनरायझर्स हैदराबादचा सलामीवीर अभिषेक शर्माने केलेल्या वादळी शतकानंतर युवराज सिंहने X वर पोस्ट करत लिहिले, "बॅटला तिचं काम करू दे. दिवसेंदिवस सुधारणा होत आहे. असाच खेळत रहा, खूप छान खेळलास." अभिषेकच्या शतकावर प्रतिक्रिया देताना युवराजने त्याला "सर" असं संबोधलं. त्याची ही पोस्ट सध्या चांगलीच व्हायरल होत आहे..IPL 2026, Orange Cap: थेट १७ व्या स्थानावरून अव्वल स्थानी; अभिषेक शर्माचा 'ऑरेंज कॅप'वर कब्जा; टॉप-५ मध्ये कोणते खेळाडू?.युवराज सिंह २०१९ पासून अभिषेक शर्माला मार्गदर्शन करत आहे. कोविड आणि लॉकडाउनच्या काळात मोहालीतील प्रशिक्षण शिबिरामुळे त्यांचं नातं अधिक घट्ट झालं. अभिषेकला देशांतर्गत क्रिकेटमधून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचण्यासाठी युवराजने मोठी मदत केली आहे. त्याच्या शिस्त, फिटनेस आणि खेळातील सुधारणा यावर विशेष लक्ष दिलं गेलं..कठीण काळात युवराजने अभिषेकचा आत्मविश्वास वाढवला आणि त्याचा फायदा आता स्पष्टपणे दिसून येतो. आयपीएल २०२६ मधील त्याची १३५ धावांची खेळी याचाच पुरावा आहे. या हंगामात हैदराबादला त्याच्या फलंदाजीचा मोठा फायदा होत आहे. कालच्या सामन्यात त्याने दिल्लीच्या गोलंदाजांना चांगलंच हैराण केलं..IPL 2026: १० सिक्स, १० फोर अन् शतक... Abhishek Sharma ने तब्बल ७ मोठे विक्रम केले नावावर; दिग्गजांच्या पंक्तीत स्थान.राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. अभिषेक शर्मासोबत इशान किशन, ट्रॅव्हिस हेड आणि हेनरिक क्लासेन यांनीही चांगली साथ दिली.२४३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दिल्ली कॅपिटल्सला २० षटकांत ९ बाद १९५ धावाच करता आल्या. हैदराबादकडून ईशान मलिंगाने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. सनरायझर्स हैदराबादचा पुढील सामना २५ एप्रिलला राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध जयपूरच्या सवाई मानसिंह स्टेडियमवर संध्याकाळी ७.३० वाजता होणार आहे.