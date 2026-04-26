IPL 2026: रिषभ पंतचा IPL मधील सर्वाधिक किमतीचा खेळाडू… पण फॉर्म तर कोठे गेला?; आज लखनऊ कोलकता आमनेसामने, पाहा संभावित Playing XI

लखनऊ: आयपीएलच्या गुणतक्त्यात नवव्या आणि दहाव्या या तळाच्या स्थानांवर असलेल्या अनुक्रमे लखनौ आणि कोलकता यांच्यात आज सामना होत आहे.आजचा सामना जिंकणारा संघ मुंबई इंडियन्सला मागे टाकणार हे निश्चित आहे..आजचा सामना दोन्ही संघांसाठी अस्तित्वाच्या लढाईसारखा आहे; पण त्यातून उभय कर्णधार रिषभ पंत आणि अजिंक्य रहाणे यांचेही भवितव्य ठरवणारा असू शकेल. रिषभ पंत तर आयपीएलमध्ये सर्वाधिक रक्कम मिळालेला खेळाडू आहे, परंतु त्याला यंदाच्या स्पर्धेतही मिळालेल्या किमतीला न्याय देता आलेला नाही..हैदराबादच्या सामन्यात नाबाद ६७ धावांची खेळी करणाऱ्या रिषभ पंतला नंतरच्या पाच सामन्यांत मिळून ७२ धावांच करता आलेल्या आहेत. राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या लढतीत तर तो शून्यावर बाद झाला होता. पंत मुळात मधल्या फळीतील फलंदाज आहे, परंतु तो कधी सलामीला तर कधी तिसऱ्या क्रमांकावर खेळत आहे..इकाना स्टेडियम हे लखनौ संघाचे घरचे मैदान असले तरी ते त्यांच्यासाठी अपयशी ठरत आहे. गेल्या मोसमापासून त्यांनी खेळलेल्या आठपैकी सहा सामन्यांत पराभव स्वीकारावा लागलेला आहे. यातील पाच पराभव सलग सामन्यांत झालेले आहे. त्यामुळे उद्याच्या सामन्यासाठी सामोरे जाताना लखनौ खेळाडूंच्या मनात ही आकडेवारी घर करून असणार..लखनौ संघाकडे मिचेल मार्श, एडेन मार्करम आणि निकोरस पूरन असे नावाजलेले फलंदाज आहेत, परंतु मार्शचा अपवाद वगळता पूरन (७३ धावा) आणि मार्करम (१६२ धावा) यांना अजूनही मॅच विनिंग खेळी करता आलेली नाही..पंतच्या लखनौ संघाला जेवढा अपयशाचा सामना करावा लागत आहे तेवढेच अपयश माजी विजेत्या कोलकता संघाच्याही पदरी येत आहे. स्वतः रहाणेने मुंबईविरुद्ध ४० धावांत ६७ आणि लखनौविरुद्धच्या अगोदरच्या सामन्यात २४ चेंडूंत ४१ धावांची खेळी केली होती. मात्र इतर सामन्यात त्याला अपयश आलेले आहे. वय वर्ष ३८ होत असताना मिळालेली कर्णधारपदाची जबाबदारी किती समर्थपणे सांभाळत आहे, यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. कोलकता संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अभिषेक नायर यांच्याबाबतही असेच प्रश्न विचारले जात आहेत. कोलकता संघात नावाजलेले परदेशी खेळाडू आहेत, परंतु अंतिम संघ निवड करतीत गोंधळ होताना दिसत आहे. टीम सैफट-फिन अलेन ही न्यूझीलंडची सलामी जोडी एकत्रित खेळलेली नाही तसेच राचिन रवींद्रलाही अजून संधी मिळालेली नाही. रिंकू सिंगचे अपयशही कोलकता संघाला सलणारे होते. उद्या यात त्याच्याकडून सातत्याची अपेक्षा असेल..संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन (इम्पॅक्ट प्लेअरसहित)कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), फिल सॉल्ट (यष्टीरक्षक), सुनील नरेन, व्यंकटेश अय्यर, रिंकू सिंग, रमणदीप सिंग, आंद्रे रसेल, मिचेल स्टार्क, वरून चक्रवर्ती, वैभव अरोरा, हर्षित राणा.(इम्पॅक्ट प्लेयर: अंगक्रिश रघुवंशी किंवा सुयश शर्मा)लखनौ सुपर जायंट्स (LSG)ऋषभ पंत (कर्णधार/यष्टीरक्षक), मिचेल मार्श, एडन मार्कराम, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मनिमारन सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, अर्जुन तेंडुलकर.(इम्पॅक्ट प्लेयर: मोहसीन खान किंवा कृष्णप्पा गौतम).