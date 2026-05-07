MS Dhoni Update: माही IPL 2026 मध्ये एकतरी सामना खेळेल का? CSK च्या ताफ्यातून महत्त्वाचे अपडेट्स

WILL MS DHONI PLAY AT LEAST ONE MATCH IN IPL 2026?: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ चा हंगाम अर्ध्यापेक्षा जास्त संपला आहे. आता या हंगामाचे काहीच आठवडे शिल्लक राहिले आहेत. या हंगामात अनेक खेळाडू दुखापतीमुळे सामन्यांना मुकले आहेत, तर काही खेळाडू पूर्ण हंगामातूनच बाहेर झाले आहेत. यात चेन्नई सुपर किंग्सचाही(CSK) समावेश आहे. चेन्नईचा आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) आणि खलील अहमद हे दोघे खेळाडू दुखापतीमुळे हंगामातून बाहेर झाले आहेत. त्याचबरोबर संघाचा स्टार खेळाडू आणि माजी कर्णधार एमएस धोनी(MS Dhoni) देखील दुखापतीमुळे १० सामन्यांना मुकला आहे. मात्र आता धोनीबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे..आयपीएल २०२६ च्या सुरुवातीलाच धोनीबाबत एक बातमी समोर आली होती, ज्यामध्ये सांगण्यात आलं होतं की तो सुरुवातीचे ६ सामने खेळणार नाही. त्याला पोटरीला दुखापत झाल्याच सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर चेन्नईच्या चाहत्यांना आशा होती की तो ६ सामन्यांनंतर मैदानात उतरेल. मात्र १० सामने उलटूनही त्यांचा लाडका 'थाला' मैदानात उतरलेला नाही. महेंद्रसिंग धोनीची चेन्नईचे चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत..Ruturaj Gaikwad: सलग पराभवांनी हैराण CSK! ऋतुराज गायकवाडचा मोठा खुलासा, "आमच्याकडून चूक झाली….चेन्नईने या हंगामात आतापर्यंत १० सामने खेळले आहेत. त्यामध्ये त्यांनी ५ सामने जिंकले आहेत तर ५ सामने गमावले आहेत. गुणतालिकेत ते सध्या १२ गुणांसह सहाव्या स्थानावर आहेत. नुकत्याच झालेल्या सामन्यात चेन्नईने दिल्लीविरुद्ध ८ गडी राखून विजय मिळवला आणि त्यांच्या प्लेऑफच्या आशा अजूनही कायम आहेत..धोनी कधी उतरणार मैदानात?जेव्हापासून आयपीएलचा १९ वा हंगाम सुरू झाला आहे, तेव्हापासून चेन्नईचे चाहते धोनीची वाट पाहत आहेत. मात्र अजूनही त्यांना धोनी मैदानात खेळताना पाहायला मिळालेलं नाही. चाहते आशा करत आहेत की येणाऱ्या सामन्यात तरी धोनी पुनरागमन करेल. आता याबाबत चेन्नईच्या व्यवस्थापनाकडून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या मते, धोनी या हंगामात लवकरच मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. कारण तो सध्या मैदानात तासन्तास सराव करत आहे. फलंदाजीचा सरावही तो नियमित करत असून त्याची फिटनेस हळूहळू सुधारत आहे. तो लवकरच पूर्णपणे फिट होऊन मैदानात पुनरागमन करेल अशी आशा चेन्नईच्या व्यवस्थापनाला आहे..MS Dhoni: घरच्या मैदानावर तरी थालाचं दर्शन होणार? गुजराविरूद्धच्या सामन्यापूर्वी CSK चे कोच काय म्हणाले?.चेन्नई सुपर किंग्सचा पुढील सामना हा १० मे रोजी लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्ध दुपारी ३.३० वाजता खेळला जाणार आहे. या सामन्यात धोनी पुनरागमन करणार का, याकडे आता सर्व चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे.