MS Dhoni Update: माही IPL 2026 मध्ये एकतरी सामना खेळेल का? CSK च्या ताफ्यातून महत्त्वाचे अपडेट्स

WILL MS DHONI PLAY AT LEAST ONE MATCH IN IPL 2026?: एमएस धोनी अजूनही IPL 2026 मध्ये मैदानात उतरलेला नाही, पण CSK कॅम्पमधून आता मोठं अपडेट समोर आलं आहे. धोनी सध्या सराव करत असून लवकरच पुनरागमन करण्याची शक्यता व्यवस्थापनाने व्यक्त केली आहे.
Varsha Balhe
Updated on

WILL MS DHONI PLAY AT LEAST ONE MATCH IN IPL 2026?: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ चा हंगाम अर्ध्यापेक्षा जास्त संपला आहे. आता या हंगामाचे काहीच आठवडे शिल्लक राहिले आहेत. या हंगामात अनेक खेळाडू दुखापतीमुळे सामन्यांना मुकले आहेत, तर काही खेळाडू पूर्ण हंगामातूनच बाहेर झाले आहेत. यात चेन्नई सुपर किंग्सचाही(CSK) समावेश आहे. चेन्नईचा आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) आणि खलील अहमद हे दोघे खेळाडू दुखापतीमुळे हंगामातून बाहेर झाले आहेत. त्याचबरोबर संघाचा स्टार खेळाडू आणि माजी कर्णधार एमएस धोनी(MS Dhoni) देखील दुखापतीमुळे १० सामन्यांना मुकला आहे. मात्र आता धोनीबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.

