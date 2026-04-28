MS Dhoni: यंदा न खेळताच धोनीची ‘आयपीएल’मधून निवृत्ती? अखेरच्या मोसमाची शक्यता

Dhoni’s IPL 2026 Comeback in Doubt: महेंद्रसिंग धोनी आयपीएल 2026 मध्ये खेळणार की नाही, हा प्रश्न विचारला जात आहे. दुखापतीमुळे त्याचे पुनरागमन लांबले असून चेन्नई सुपर किंग्स संघातील त्याचा सहभाग अनिश्चित आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चेन्नई : महान क्रिकेटपटू महेंद्रसिंग धोनी याचे आयपीएलमधील पुनरागमन लांबणीवर गेले आहे. सुरुवातीला दुखापतीमुळे पहिले दोन आठवडे तो आयपीएल लढतींना मुकणार होता. मात्र, सराव लढतीमध्ये खेळताना त्याला पुन्हा एकदा दुखापत झाली. यामुळे महेंद्रसिंग धोनी आयपीएलच्या यंदाच्या मोसमात खेळणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचा चेन्नई सुपर किंग्स संघामधील सहभाग अनिश्चित झाला आहे. आयपीएलमधील त्याची कारकीर्दही संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.

