Pat Cummins: एलिमिनेटरच्या तयारीला सुरुवात! विजयानंतर पॅट कमिन्सचा 'मास्टर प्लॅन'

Pat Cummins Praises SRH Batters And Bowlers: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ च्या ६७ व्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादने उत्कृष्ट खेळ दाखवत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला ५५ धावांनी पराभूत केले. हैदराबादचा कर्णधार पॅट कमिन्स (Pat Cummins) सामन्यानंतर आपल्या संघाच्या कामगिरीवर खूप खुश होता. सनरायझर्स हैदराबादच्या (SHR) कर्णधाराने आपल्या संघाच्या फलंदाजांचे सामन्यानंतर भरभरून कौतुक केले. पॅट कमिन्स म्हणाला की आम्ही आरसीबीला हरवण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरलो नव्हतो..सामन्यानंतर पॅट कमिन्स काय म्हणालारॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्धच्या विजयानंतर कमिन्स म्हणाला की आम्ही उभारलेली धावसंख्या शानदार होती. आम्ही खूप चांगली खेळी केली. आमच्या फलंदाजांनी उत्कृष्ट फलंदाजी केली आणि गोलंदाजांनीही जबरदस्त गोलंदाजी केली. प्रत्येकाने आपले काम चांगल्या पद्धतीने पार पाडले. खेळपट्टी फलंदाजीसाठी खूप चांगली होती. आम्हाला माहिती होते की बऱ्याच गोष्टी आमच्या बाजूने घडत आहेत..पुढे बोलताना तो म्हणाला की हा सामना अतिशय महत्त्वाचा होता. मला वाटते की पहिल्या क्वालिफायरमध्ये स्थान निश्चित करण्यासाठी बंगळुरू संघ ती धावसंख्या गाठण्याचा प्रयत्न करत होता. आम्ही त्यांच्याविरुद्ध काही गोष्टी वेगळ्या पद्धतीने करून पाहिल्या आणि त्याचा फायदा आम्हाला झाला. हा आमच्यासाठी मोठा विजय आहे..साकीब हुसेनचेही केले कौतुकसनरायझर्स हैदराबादच्या कर्णधाराने आपल्या गोलंदाजांच्या कामगिरीचेही कौतुक केले. तो म्हणाला की आमच्या गोलंदाजांनी खूप चांगली कामगिरी केली. मी त्यांच्याकडून खूप काही शिकलो आहे. ईशान मलिंगा याने संपूर्ण हंगामात शानदार गोलंदाजी केली आहे. पॉवरप्लेमध्ये त्याने ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली ती अप्रतिम होती. आपल्या स्लोअर चेंडू आणि विविधतेमुळे तो संघाचा महत्त्वाचा गोलंदाज ठरला आहे. पॅट कमिन्स पुढे म्हणाला की साकीब हुसेन यानेही आपल्या गोलंदाजीने सर्वांना प्रभावित केले आहे. त्याने कठीण प्रसंगी संघाला विकेट्स मिळवून दिल्या..कालचा सामना जिंकूनही सनरायझर्स हैदराबादला एलिमिनेटर सामना खेळावा लागणार आहे. गुणतालिकेत हैदराबादचा संघ सध्या तिसऱ्या स्थानावर आहे. हैदराबाद २७ मे रोजी एलिमिनेटर सामना खेळणार आहे. न्यू चंदीगडमध्ये होणाऱ्या सामन्याच्या तयारीबद्दल कमिन्स म्हणाला, "आमच्याकडे अजून पाच ते सहा दिवस आहेत. आम्ही या सामन्यापूर्वी काही दिवस विश्रांती घेऊ आणि त्यानंतर तयारीला सुरुवात करू." पुढे बोलताना कमिन्स म्हणाला की, "एक-दोन दिवसांत एलिमिनेटरमध्ये आम्ही कोणत्या संघाविरुद्ध खेळणार आहोत हे स्पष्ट होईल.".