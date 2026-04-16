Pat Cummins:तो येतोय... काव्या मारनच्या गालावरील खळी आणखीन फुलणार; SRH च्या ताफ्यात भारी खेळाडू दाखल

आयपीएल २०२६ चा हंगाम सुरू आहे, या हंगामात अनेक खेळाडू दुखापतीमुळे आयपीएलच्या हंगामातून बाहेर झाले आहेत, तर काही हंगाम अर्ध्यावर आल्यावर ताफ्यात सामील होणार आहेत. परंतु या सगळ्या गोष्टीतून सनरायझर्स हैदराबादच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. त्यांचा स्टार खेळाडू आता येणाऱ्या सामन्यासाठी ताफ्यात सामील होणार असल्याचं समोर येत आहे..आयपीएलच्या या हंगामात सनरायझर्स हैदराबादची कामगिरी संमिश्र आहे. त्यांनी ५ सामने खेळले असून २ सामने जिंकले आणि ३ सामन्यांत पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. या कामगिरीमुळे सनरायझर्स हैदराबाद गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर आहेत. त्यांच्यासाठी चांगली गोष्ट म्हणजे मागच्या सामन्यात त्यांनी राजस्थान रॉयल्सचा ५७ धावांनी पराभव केला आहे..IPL 2026: रोहित शर्मा पंजाबविरुद्ध खेळणार नाही, पण मग मुंबई इंडियन्ससाठी ओपनिंग करणार कोण? या खेळाडूंचा पर्याय.सनरायझर्स हैदराबादसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे ऑस्ट्रेलियन खेळाडू पॅट कमिन्स आता पूर्णपणे ठीक झाला असून लवकरच भारतात येणार असल्याची बातमी समोर येत आहे. सिडनीमध्ये झालेला बॅक स्कॅन रिपोर्ट चांगला आला आहे आणि पॅट कमिन्स २०२६ च्या आयपीएल हंगामासाठी खेळायला सज्ज झाला आहे..पॅट कमिन्सने सोशल मीडियावर एका प्रश्नाचं उत्तर देताना सांगितलं की २५ एप्रिलला जयपूरमध्ये राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या सामन्यात तो उतरणार आहे. पॅट कमिन्स या हंगामात आपल्या पाठीच्या दुखापतीमुळे ऑस्ट्रेलियात होता, परंतु आता तो पूर्णपणे ठीक झाला असून संघात सामील होण्यासाठी सज्ज आहे. त्यामुळे तो संघात सामील झाल्यानंतर नेतृत्वाची धुराही सांभाळताना दिसेल..पॅट कमिन्सला मागच्या वर्षी पाठीत दुखापत झाली होती. वेस्ट इंडीज दौऱ्यावर असताना त्याला ही दुखापत झाली होती, त्यामुळे तो मागच्या वर्षी एकच कसोटी सामना खेळला होता. टी-२० वर्ल्ड कपच्या सुरुवातीच्या सामन्यांना तो मुकला होता, त्याचबरोबर आयपीएल २०२६ च्या हंगामातून देखील तो सुरुवातीच्या सामन्यांतून बाहेर पडला होता..IPL 2026: पॅट कमिन्सच्या जागेवर इशान किशन होणार SRH चा कर्णधार? काय आहेत नवे अपडेट्स?.पॅट कमिन्सच्या अनुपस्थितीत सनरायझर्स हैदराबादचं कर्णधारपद ईशान किशनने सांभाळलं आहे. हैदराबादचे कोच डॅनियल व्हेटोरी यांनी सांगितलं की कमिन्स भलेही मैदानावर नसला तरी तो ईशान किशनच्या संपर्कात आहे. होणाऱ्या सामन्यांविषयी त्यांच्यात चर्चा होत राहते. त्याचबरोबर ईशान किशन हा हंगामात चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. त्याने ५ डावांत २१३ धावा केल्या असून त्यात २ अर्धशतके सामील आहेत. सनरायझर्स हैदराबादचा पुढील सामना १८ एप्रिलला चेन्नई सुपर किंग्ससोबत आहे.