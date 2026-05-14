प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी पंजाबची निर्णायक लढत; हार्दिक पंड्यामुळे मुंबईतही वाढले संभ्रमाचे वातावरण, पाहा संभावित Playing XI

धरमशाला : सलग सात सामन्यांत अपराजित राहूनही आता आयपीएलच्या प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झालेला पंजाब किंग्स आव्हान संपलेल्या मुंबई इंडियन्सविरुद्ध तरी संधी साधणार का, या प्रश्नाचे उत्तर आज मिळणार आहे. सुमार गोलंदाजी आणि ढिसाळ क्षेत्ररक्षण यामुळे निर्माण झालेली छिद्रे बुजवण्याची पंजाब संघाला ही उत्तम संधी आहे..मुंबई इंडियन्स संघासमोर अगोदरच हार्दिक पंड्याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. त्यातच प्लेऑफ गाठण्याच्या शर्यतीतून ते बाहेर गेले आहेत. त्यामुळे मुंबई संघाकडे आता गमावण्यासारखे काहीच नाही. याउलट पंजाबसाठी ही लढत अत्यंत महत्त्वाची आहे. पंजाबचे ११ सामने झाले. उद्याच्या सामन्यासह तीन लढती शिल्लक आहेत. यातील किमान दोन सामने तरी त्यांना जिंकावेच लागणार आहेत..IPL 2026: राजस्थानची अग्निपरीक्षा २६५ धावा चेस करणाऱ्या वादळी पंजाबला रोखणार कसं? श्रेयस अय्यरचा मास्टरप्लॅन तयार, पाहा संभावित Playing XI.आयपीएलच्या पहिल्या टप्प्यात पंजाबचा संघ विजयाची माळ गुंफत होता आणि दुसऱ्या टप्प्यात ही माळ विस्कळित झाली आहे. सलग चार सामन्यांत त्यांचा पराभव झाला आहे, यास कारणीभूत दिशाहीन गोलंदाजी आणि ढिसाळ क्षेत्ररक्षण आहे. खुद्द कर्णधार श्रेयस अय्यरने याबाबत दिल्लीविरुद्धच्या पराभवानंतर जाहीर टीका केली होती. या दोषात किती सुधारणा झाली आहे, याचे उत्तर आज मिळेल..फलंदाजीत पंजाब संघाला तेवढी चिंता नाही; परंतु सातत्य राखणे गरजेचे आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात मिळवलेल्या यशामध्ये प्रियांश आर्या आणि प्रभसिमरन सिंग एकत्रितपणे चमकत होते. गेल्या चार पराभवांत या दोघांकडून मोठी सलामी झालेली नाही. उद्या सर्वप्रथम ही उणीव दूर करावी लागेल. कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि कूपर कॉनोली धावा करीत आहेत; परंतु स्टॉयनिसकडून अपेक्षाभंग होत आहे..आयपीएलमधील इतर ठिकाणी सहजतेने धावांचा पाऊस पडत असला तरी धरमशालेतील वातावरण वेगवान गोलंदाजांसाठी सहाय्य करणारे आहे; पण त्यासाठी अचूक टप्पा आणि दिशा महत्त्वाची आहे. अर्शदीप सिंग हा पंजाबचा सर्वात महत्त्वाचा गोलंदाज; परंतु त्याची इकॉनॉमी १० संघांतील इतर गोलंदाजांच्या तुलनेत फारच सुमार आहे; पण याच अर्शदीपने वानखेडेवर झालेल्या मुंबईच्या सामन्यात भलतीच चांगली कामगिरी केली होती..पंजाब संघ व्यवस्थापनाला आता एक तर अर्शदीपला चांगली समज द्यावी लागेल किंवा दुसऱ्या गोलंदाजाचा विचार करावा लागेल, असे चित्र आहे.हार्दिक पंड्याबाबत तर्कवितर्क मुंबई इंडियसन्सचे आव्हान संपलेले असले तरी त्यांच्यासमोर काही प्रश्न आहेत. मुळात नियोजित कर्णधार हार्दिक पंड्या खेळणार की नाही, याचे उत्तर मिळत नाही. हार्दिक आणि मुंबई इंडियन्स संघ व्यवस्थापन यांच्यात काहीतरी बिनसले असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहे..IPL 2026: मुंबईला घरच्या मैदानावर पुनरागमनाची आशा; सलग चौथा पराभव टाळण्याचा प्रयत्न, पंजाब संघाशी आज लढत, कशी असेल Playing XI.संभावित प्लेइंग इलेव्हन-मुंबई इंडियन्स (MI) हार्दिक पंड्या (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रायन रिकेल्टन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक रावत, शार्दुल ठाकूर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह.पंजाब किंग्स (PBKS) श्रेयस अय्यर (कर्णधार), प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, शशांक सिंग, मार्कस स्टॉयनिस, मार्को जॅनसेन, झेवियर बार्टलेट, विजयकुमार व्यास, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.