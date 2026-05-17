पंजाबसाठी आज 'करो या मरो'! बंगळूरविरुद्ध पराभव झाल्यास पॅकअप; पाहा काय आहे गणित

धरमशाला : आयपीएलमध्ये आज दोन साखळी सामने होत आहेत. त्यातील दुपारी ३.३० वाजता होणारा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आणि पंजाब कॅपिटल्स यांच्यातील सामन्याच्या निकालाची सर्वांना उत्सुकता असेल. पंजाबला आव्हान कायम ठेवायचे असेल तर हा सामना जिंकणे अनिवार्य आहे..या आयपीएलमध्ये सर्वात अनपेक्षित चढ-उतारांचा सामना करावा लागणाऱ्या संघात पंजाब कॅपिटल्स आहे. पहिल्या सात सामन्यांत अपराजित आणि नंतरच्या पाच सामन्यांत पराभव अशी स्थिती झाल्यामुळे आता स्पर्धेबाहेर जाण्याची परिस्थिती त्यांच्यावर ओढावली आहे. आत्ता ते १३ गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहेत, परंतु राजस्थान रॉयल्सने आज विजय मिळवला, तर पंजाबला चौथे स्थान गमवावे लागेल..IPL 2026: श्रेयस अय्यरकडून 'गिफ्ट' साठी, प्रियांश आर्य व कूपर कॉनली यांनी LSG च्या गोलंदाजांना दिला चोप; काय होती अट?.पहिल्या टप्प्यात जिंकण्याची आणि नंतर पराभवाची जणू सवयच पंजाब संघाला झाली आहे. नवव्या क्रमांकावर असलेल्या मुंबई इंडियन्सने गेल्या सामन्यात त्यांचा पराभव केला होता. अर्शदीप सिंग हा केवळ पंजाब संघाचाच नाही, तर भारतीय टी-२० संघाचाही महत्त्वाचा सदस्य आहे, परंतु गोलंदाजीत सुधारणा करण्याऐवजी तो सोशल मीडियावरील रील्स आणि बेजबाबदार व्यक्तव्य यामुळे चर्चेत आहे. गेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने मिळवलेल्या विजयात तिलक वर्माने धडाकेबाज खेळी केली. त्यावर अर्शदीपने त्याच्या रंगावरून विनोदी टिप्पणी केली. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सच्या पाठीराख्यांमध्येही मोठी नाराजी आहे..आजचा हा सामना दुपारी सुरू होणार असल्यामुळे फरक पडू शकेल. आमच्या गोलंदाजीत सुधारणा होण्यास मदत होईल तसेच क्षेत्ररक्षणातही चपळता येऊ शकेल, असा विश्वास पंजाब संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने सांगितले आहे. सामना दुपारी किंवा सायंकाळी सुरू होणार असला तरी पंजाब संघाला फॉर्मात असलेल्या आणि पहिल्या स्थानावर असलेल्या बंगळूरचा सामना करायचा आहे. फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही क्षेत्रात बंगळूरचा संघ उजवी कामगिरी करत आहे..सलग दोन सामन्यांत शून्यावर बाद झालेल्या विराट कोहलीने गेल्या सामन्यात शतकी खेळी साकार केली. यावरून बंगळूर संघाची सक्षम मानसिकता लक्षात येते. देवदत्त पडिक्कल आणि कर्णधार रजत पाटीदार यांनी आपला ठसा उमटवलेला आहे..भुवनेश्वरकुमार आणि जॉश हॅझलवूड ही बंगळूर संघाची प्रमुख अस्त्र आहेत. अचूक टप्पा आणि दिशा यावर मारा करून ते प्रतिस्पर्धी संघातील फलंदाजांची कोंडी करत आहेत. पॉवरप्ले असो वा डेथ ओव्हर यामध्ये त्यांचा प्रभाव आहे. उद्याच्या सामन्यात या दोघांचा सामना करून धावांचा वेग वाढवण्यासाठी पंजाबचे सलामीवीर प्रभसिमरन सिंग आणि प्रियांश आर्या कसे प्रयत्न करतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे..का होताहेत पंजाबचे पराभव?सुमार आणि दिशाहीन गोलंदाजी तसेच ढिसाळ क्षेत्ररक्षण पंजाबच्या या पराभवाची ही प्रमुख कारण आहेत. त्यांनी अखेरचा विजय दिल्लीविरुद्ध विक्रमी धावांचा पाठलाग करून मिळवला होता. त्या सामन्यात २६५ धावांचे आव्हान पार केले होते. सर्व जण पंजाब संघाच्या फलंदाजीचे कौतुक करत होते, परंतु त्या सामन्यात २० षटकांत त्यांनी २६४ धावाही दिल्या होत्या. गोलंदाजांनी मुबलक धावा देण्याचा स्वैरपणा त्या सामन्यापासून सुरू आहे. कर्णधार श्रेयस अय्यरने यावर वारंवार भाष्य केले आहे तरीही त्यात सुधारणा झालेली नाही, हे त्याचे आणि पंजाब संघाचे दुर्दैव आहे..IPL 2026: 'आम्ही अजून पण पॉइंट्स टेबलमध्ये नंबर एकच, हेच जास्त...' श्रेयस अय्यर पंजाबच्या सलग दोन पराभवांनंतर नेमकं काय म्हणाला?.श्रेयसचाही ओघ आटलापंजाब कर्णधार श्रेयस अय्यरही सुरुवातीला हमखास यशस्वी ठरत होता, परंतु संघ पराभूत व्हायला लागल्यापासून त्याच्याही धावांचा ओघ आटला. मुंबई इंडियन्सच्या शार्दुल ठाकूरने तर गेल्या सामन्यात त्याला शून्यावर त्रिफाळाचीत केले होते..संभावित प्लेइंग इलेव्हनपंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर (कर्णधार), प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, शशांक सिंग, सूर्यांश शेडगे, अजमतुल्ला उमरझाई, मार्को जॅनसेन, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल, आणि झेवियर बार्टलेट. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूरजत पाटीदार (कर्णधार), विराट कोहली, जेकब बेथल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), कृणाल पंड्या, टिम डेव्हिड, व्यंकटेश अय्यर, रसिक सलाम, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, आणि जेकब डफी.