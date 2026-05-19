India Vs Afghanistan: विराटला क्लीन बोल्ड करणाऱ्या गोलंदाजावर निवड समितीची नजर

Afghanistan Tour: भारतीय संघ पुढील महिन्यात अफगाणिस्तानविरुद्ध एक कसोटी आणि ३ एकदिवसीय सामने खेळणार आहे. ही मालिका भारतात खेळली जाणार आहे. या मालिकेत वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. भारतीय निवड समिती बुमराहचा वाढलेला कामाचा ताण लक्षात घेता त्याला अफगाणिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेसाठी संधी देणार नसल्याचं सांगितलं जात आहे..अफगाणिस्तानविरुद्धचा एकमेव कसोटी सामना हा ६ जून ते १० जून दरम्यान खेळवला जाणार आहे. हा सामना न्यू चंदीगड येथे खेळला जाईल. त्यानंतर १४, १७ आणि २० जून रोजी एकदिवसीय सामने होतील. या मालिकेसाठी भारतीय चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे, कारण एकदिवसीय फॉरमॅटमध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्मा भारतासाठी खेळताना दिसणार आहेत. त्यामुळे निवड समिती आता कोणत्या खेळाडूंना संघात स्थान देते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..Rohit Sharma: रोहित शर्माच्या तंदुरुस्तीवर लक्ष; अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेसाठी भारतीय संघाची आज निवड.लखनौ संघाचा युवा वेगवान गोलंदाज प्रिन्स यादवच्या नावावर निवड समितीचं लक्ष असणार आहे. त्याने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये ८ सामन्यांत १७ बळी घेतले होते. त्याचबरोबर प्रिन्स यादवने आयपीएल २०२६ च्या हंगामात देखील चांगली कामगिरी केली आहे. आतापर्यंत त्याने १२ सामन्यांत १६ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने आपल्या उत्कृष्ट सीम डिलिव्हरीवर विराट कोहलीला क्लीन बोल्ड केल्यामुळे त्याच्याबद्दलची चर्चा अधिकच वाढली आहे. प्रिन्सचा एकदिवसीय संघात समावेश होण्याची दाट शक्यता आहे..त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरचा वेगवान गोलंदाज औकिब नबीला राखीव वेगवान गोलंदाज म्हणून घेण्याचा विचार निवड समिती करू शकते. मात्र त्याची थेट स्पर्धा नितीश कुमार रेड्डी याच्याशी होण्याची दाट शक्यता आहे..त्याचबरोबर देवदत्त पडिक्कललाही संघात स्थान मिळू शकतं. तो तिसऱ्या क्रमांकावर चांगली फलंदाजी करू शकतो, असं वृत्त आहे. वॉशिंग्टन सुंदर आणि यष्टीरक्षक-फलंदाज ध्रुव जुरेल हे देखील तिसऱ्या क्रमांकाच्या जागेसाठी शर्यतीत आहेत..मोहम्मद शमीला पुन्हा ठेंगा? जसप्रीतच्या अनुपस्थितीत टीम इंडियात दिसणार नवे गोलंदाज... कसा असेल संघ, बघा.अफगाणिस्तानचा भारत दौराकसोटी सामना : ६ जूनपासून, न्यू चंदीगड, सकाळी ९:३० वाजतापहिला एकदिवसीय सामना : १४ जून, धर्मशाला, दुपारी १:३० वाजतादुसरा एकदिवसीय सामना : १७ जून, लखनौ, दुपारी १:३० वाजतातिसरा एकदिवसीय सामना : २० जून, चेन्नई, दुपारी १:३० वाजता.